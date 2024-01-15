Названо необычное свойство темного шоколада

Известно, что рацион питания напрямую влияет на состояние человека. Некоторые продукты могут предотвратить развитие крайне опасных недугов. Китайским ученым удалось установить необычное свойство темного шоколада. Он способен стабилизировать кровяное давление и не допустить развитие эссенциальной гипертонии, пишет Ридлайф.ру.
В исследовании приняли участие почти 65 тысяч человек европейского происхождения. Была изучена их история болезни, а также анамнез в части болезней сердечно-сосудистой системы. Удалось установить связь между потреблением темного шоколада и развитием гипертонии, инфаркта и фибрилляции предсердий. У любителей сладости указанные недуги встречались реже.
Стоит отметить, что "безопасным" принято считать суточную норму потребления темного шоколада не более 20 г. Это примерно 2-3 квадратика стандартной плитки.
Кроме употребления шоколада в рекомендованных дозах для сохранения здоровья необходимо поддерживать физическую и умственную активность, а также отказаться от табака и алкоголя.