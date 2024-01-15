Витаминные бомбы: пять полезнейших для здоровья продуктов

В зимний период важно поддержать организм микроэлементами и витаминами. Врач рассказал, что обязательно надо включать в рацион.

Без определенного уровня витаминов организм теряет способность полноценно функционировать. Начинаются проблемы, которые отражаются и на физическом, и на психологическом здоровье, напоминает телеканал "360".

Названы пять продуктов питания, которые обязательно должны быть включены в меню.

1. Лосось. Он богат полезными жирами, включая Омега-3. В рыбе содержится калий, фосфор, витамины группы B. Все это помогает нормализовать уровень сахара, улучшает внешний вид волос, ногтей.

2. Брокколи. Данная разновидность капусты невероятно богата магнием, цинком, железом, кальцием и бета-каротином. Если включить ее в рацион, то уже через непродолжительное время можно почувствовать стабилизацию работы ЖКТ. Брокколи хорошо влияет и на остроту зрения, сохраняя здоровье глаз.

3. Помидоры. Содержат в составе клетчатку, пектин, фолиевую кислоту, витамин С, Е, В. Любители этого овоща могут похвастаться здоровыми волосами, хорошей памятью и иммунитетом.

4. Авокадо. Богат мононенасыщенными жирами. Помогает держать под контролем аппетит, уменьшает риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы.

5. Говяжья печень. Настоящая кладезь витаминов: А, В, C, В, E. Содержит большое количество белка с необходимым уровнем аминокислот. Отлично подойдет людям, ведущим активный образ жизни.

"Царьград" напоминает, что при наличии в анамнезе болезней ЖКТ, меню следует согласовывать с лечащим врачом. Подобный подход поможет исключить нанесение вреда. Важно следить за уровнем витаминов в организме, в противном случае, как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", есть риск развития тяжелейших заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера.