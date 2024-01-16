Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы

Традиционно люди начнут массово погружаться в ледяную воду в ночь с 18 на 19 января. Рассказываем, как минимизировать негативное влияние экстремальной забавы на организм.

До крещенских купаний остались считаные дни. Представители РПЦ не раз говорили об отсутствии в литературе упоминаний о необходимости обязательного омовения в проруби, россияне массово ныряют в ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как правильно подготовить организм к опасному развлечению. Слова специалиста передает Ридлайф.ру.

Важно заранее приучить сосуды к контрастным температурам. Для этого во время принятия душа необходимо постепенно снижать температуру воды. Начинать же следует с привычной. От этого следует отказаться, равно как и от купания в проруби, при наличии признаков респираторного заболевания.

За полтора-два часа перед купанием в ледяной воде следует плотно поесть. Алкоголь категорически запрещен. С собой обязательно следует взять термос с горячим чаем. Не рекомендуется нырять в воду резко. Опытные любители ледяного развлечения знают, что погружаться важно постепенно, начиная с ног и заканчивая головой. После омовения нельзя задерживаться на открытом воздухе. Необходимо надеть халат, тапочки и зайти в тепло.