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Вторник 16 января

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Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы

Как подготовиться к купанию в проруби: врач дал ценные советы
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Традиционно люди начнут массово погружаться в ледяную воду в ночь с 18 на 19 января. Рассказываем, как минимизировать негативное влияние экстремальной забавы на организм.

До крещенских купаний остались считаные дни. Представители РПЦ не раз говорили об отсутствии в литературе упоминаний о необходимости обязательного омовения в проруби, россияне массово ныряют в ледяную воду. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как правильно подготовить организм к опасному развлечению. Слова специалиста передает Ридлайф.ру.

Важно заранее приучить сосуды к контрастным температурам. Для этого во время принятия душа необходимо постепенно снижать температуру воды. Начинать же следует с привычной. От этого следует отказаться, равно как и от купания в проруби, при наличии признаков респираторного заболевания.

За полтора-два часа перед купанием в ледяной воде следует плотно поесть. Алкоголь категорически запрещен. С собой обязательно следует взять термос с горячим чаем. Не рекомендуется нырять в воду резко. Опытные любители ледяного развлечения знают, что погружаться важно постепенно, начиная с ног и заканчивая головой. После омовения нельзя задерживаться на открытом воздухе. Необходимо надеть халат, тапочки и зайти в тепло.

16 января 2024, 00:00
Купание в проруби. Фото: © Dmitry Chasovitin\Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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