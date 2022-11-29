6 простых способов поднять иммунитет

Простуда, а также пресловутые грипп и ОРВИ часто активизируются в холодное время года. Важно укреплять естественную защиту организма, чтобы болезни обходили стороной. Сайт URA.RU с отсылкой на слова врача предупреждает: таблетки поднять иммунитет не могут.
Зато есть доступные и безопасные способы адаптировать ослабленный организм к погодным условиям. Никаких голодовок и волшебных средств — все предельно просто:
- здоровый сон,
- сбалансированное питание,
- прогулки на свежем воздухе,
- воздействие солнечного света,
- регулярные занятия спортом,
- закаливания в виде контрастного душа.
Последний пункт актуален лишь в том случае, если здоровье в порядке. Когда организм уже борется с болезнью, закаливание не требуется, отмечает позицию медика телеканал "360". По мнению терапевта Водовозова, главная задача — всегда оставаться в тонусе, поддерживая мощный иммунитет, пишет портал "Вести Подмосковья".