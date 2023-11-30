Три необычных способа предотвратить простуду зимой

Любое заболевание лучше не допустить, чем позже лечить. Простуда – не исключение. Врачи рассказали, как правильно сохранять здоровье зимой.

Для того, чтобы сохранить здоровье и не терять время на болезни, следует правильно проводить профилактику. Телеканал "360" рассказывает, какие способы помогут предотвратить простуду зимой.

Полноценный завтрак должен включать сложные углеводы. Для этого рекомендуется, как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", есть инжир. Он является настоящей природной копилкой витаминов и микроэлементов. Важно не забывать надевать шапку. Ринит и синусит – не самое лучшее развлечение для зимы, напоминает RT. Одежду следует подбирать легкую, но способную долго держать тепло. Кариес и другие заболевания зубов могут стать дополнительным негативным фактором. Для профилактики простудных заболеваний рекомендуется провести комплексное лечение зубов. В таком случае вирусы и бактерии потеряют возможность внедрения в организм через нездоровые зубы.

Простуда не любит людей, которые занимаются спортом и закаливанием. Перед тем, как начать делать эти процедуры ежедневно, рекомендуется посетить врача для установления возможных противопоказаний.