Топ-5 продуктов для полноценной профилактики простуды

Правильно составленная диета помогает в разы уменьшить риск заболевания простудой. В этом, как пишет Ридлайф.ру, уверены ученые из Бразилии. Они провели ряд исследований и пришли к любопытному выводу. Согласно ему, в рационе питания обязательно должны присутствовать следующие продукты:
- Овощи. Они должны быть, в первую очередь, богаты витамином С. Это лук, капуста, свекла, морковь и болгарский перец.
- Фрукты. Полезными будут яблоки, апельсины, киви, а также лимоны.
- Бобовые. Большую ценность для профилактики заболеваемости имеют фасоль, нут, чечевица и маш.
- Зерновые. В рационе должны быть овес, кукуруза, гречка, пшеница и ячмень.
- Орехи. Кедровые, кешью, фундук.
Указанные продукты питания обязательно должны быть в рационе осенью и зимой. Та группа людей, которые употребляли в пищу все пять видов продуктов, меньше остальных болели простудными недугами, ОРВИ, а также коронавирусной инфекцией.