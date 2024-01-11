Топ-5 продуктов для полноценной профилактики простуды

Сезон респираторных заболеваний в самом разгаре. Рассказываем, что обязательно надо включить в меню, чтобы снизить риск инфицирования.

Правильно составленная диета помогает в разы уменьшить риск заболевания простудой. В этом, как пишет Ридлайф.ру, уверены ученые из Бразилии. Они провели ряд исследований и пришли к любопытному выводу. Согласно ему, в рационе питания обязательно должны присутствовать следующие продукты:

Овощи. Они должны быть, в первую очередь, богаты витамином С. Это лук, капуста, свекла, морковь и болгарский перец.

Фрукты. Полезными будут яблоки, апельсины, киви, а также лимоны.

Бобовые. Большую ценность для профилактики заболеваемости имеют фасоль, нут, чечевица и маш.

Зерновые. В рационе должны быть овес, кукуруза, гречка, пшеница и ячмень.

Орехи. Кедровые, кешью, фундук.



Указанные продукты питания обязательно должны быть в рационе осенью и зимой. Та группа людей, которые употребляли в пищу все пять видов продуктов, меньше остальных болели простудными недугами, ОРВИ, а также коронавирусной инфекцией.