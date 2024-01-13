Желчнокаменная болезнь – это когда в желчном пузыре и протоках образуются камни. Основная причина этой проблемы – ожирение. А от чего бывает ожирение? Конечно же, от еды. Поэтому ответ на вопрос, какие продукты провоцируют желчнокаменную болезнь, очень простой: это любые продукты, от которых растут бока и живот.



Вялов Сергей – гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук., автор книг "Гастро-книга: пищеварение вдоль и поперек", "О чем молчит печень", "Желудочные войны", "Неотложная помощь", "Желчь и Ферменты" рассказал, что стоит за болезнью и на что стоит обратить внимание.

Желчнокаменная болезнь – это когда в желчном пузыре и протоках образуются камни. Основная причина этой проблемы – ожирение. А от чего бывает ожирение? Конечно же, от еды. Поэтому ответ на вопрос, какие продукты провоцируют желчнокаменную болезнь, очень простой: это любые продукты, от которых растут бока и живот.

Влияние массы тела на риск появления камней в пузыре

Ожирение – основной фактор риска желчнокаменной болезни. Причем важен не только сам факт его наличия, но и тяжесть. Риск выявления камней в билиарной системе у пациентов с ожирением зависит от:

· индекса массы тела (ИМТ) – чем больше ИМТ, тем выше вероятность болезни;

· окружности талии – абдоминальное ожирение повышает риск желчнокаменной болезни сильнее, чем ожирение по женскому типу;

· уровень триглицеридов в сыворотке крови – чем больше, тем хуже.

У женщин с ожирением риск появления камней в пузыре выше, чем у мужчин, даже при одинаковом индексе массы тела – вот такое гендерное неравенство, созданное самой природой.

От какой конкретно еды растут камни

Нельзя назвать конкретные продукты по именам, при употреблении которых обязательно вырастут камни в пузыре. Просто они растут не из-за продуктов, а из-за густой, плохо двигающейся желчи.

Но от продуктов растет сам человек: в детском возрасте вверх, а потом – только вперед и вбок. Быстрее живот и бока растут от продуктов:

· калорийных – потому что избыток энергии откладывается на животе;

· сладких – потому что быстро повышается уровень анаболического гормона инсулина, который отвечает за формирование запасов жира.

Тем, кто имеет проблемы с весом, не стоит налегать на жирное мясо, майонез, сметану, другие молочные продукты высокой жирности, на выпечку, конфеты, торты, пирожные и т.д. Если сомневаетесь, высокая калорийность у определенного продукта или нет, это легко проверить за минуту: интернет сейчас у каждого лежит в кармане или в сумочке.

Но если у вас нет проблем с лишним весом, не стоит отказываться от жирной еды. Она стимулирует выброс желчи, не давая ей застаиваться в пузыре.

Бывают ли камни от низкокалорийной еды

Да! Камни могут появиться не только от наедания боков, но и от их слишком быстрой потери.

Как поступают женщины, которые вдруг начинают худеть? Конечно же, садятся на жесточайшую диету. Иногда – принимают препараты, биодобавки. Многие "проверенные" методики обещают похудение на 8-10 и килограммов в месяц, а иногда даже в неделю. Хорошо, что это неправда, ведь такой темп похудения способен уничтожить даже богатырское здоровье.

ВОЗ рекомендует худеть не более чем на два килограмма в месяц. Риск желчнокаменной болезни начинает увеличиваться уже при потере от 1,5 кг в месяц. Чем быстрее уходит вес, тем с большей вероятностью появятся камни.

Быстрее всего худеют люди после бариатрической хирургии – например, уменьшения желудка, но особенно – после желудочного шунтирования. Риск желчнокаменной болезни после этой операции большой, чтобы избежать появления камней сразу после операции и весь период снижения веса врачи рекомендуют принимать препараты из группы урсосана, чтобы камни не появились.

Так что можно с уверенностью сказать, что у некоторых людей камни в желчном пузыре растут из-за овощей, фруктов, диетических батончиков, гречки с кефиром и т.д. Чем жестче диета, тем плотнее набит камнями желчный пузырь по итогам её соблюдения.

Бывают ли камни от холестерина

Камни в желчном пузыре состоят из холестерина. Возникает закономерное опасение: наверняка поедание продуктов с холестерином (а это любая пища животного происхождения, особенно жирная) провоцирует образование камней в пузыре.

Но на самом деле это не так. Употребление холестерина слабо влияет на его уровень в крови, желчи и других биологических жидкостях. Дело в том, что наш организм сам по себе является фабрикой по производству холестерина. Это вещество образуется в печени и поступает в желчь постоянно. Так что даже у вегетарианцев могут появиться камни в пузыре, хотя и с меньшей вероятностью – в первую очередь потому, что вегетарианцы обычно не имеют проблем с весом.

Но исследования не смогли доказать, что вегетарианская диета полезна для профилактики камнеобразования. После поправки на индекс массы тела вегетарианцы имели такой же риск ЖКБ, как мясоеды. Поэтому можно с уверенностью сказать, что камни в пузыре образуются не от поедания холестерина.

Что нужно есть, чтобы не было камней

С точки зрения доказательной медицины, риск образования камней будет ниже, если есть:

· кальций (молоко);

· клетчатку (овощи);

· растительное масло;

· витамин С (фрукты);

· орехи;

· кофе.

А еще важно кушать регулярно и не очень много. При частом употреблении пищи желчь регулярно выходит из пузыря, не застаивается и не сгущается. Для изменения и восстановления состава желчи используется наша собственная урсодезоксихолевая кислота. Этот способ предотвращения камней нашел отражения в отечественных и зарубежных клинических рекомендациях и стандартах лечения. Так что теперь, можно снижать вес и не переживать за желчный пузырь.