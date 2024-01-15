Заразнее ковида: новая инфекция вновь угрожает людям

Все чаще в мировом медицинском сообществе начали говорить о некой болезни Х. Якобы она страшнее, чем коронавирус. надо ли уже сейчас заниматься профилактикой? Обо все по порядку.

Основной темой обсуждения в рамках Всемирного экономического форума станет опасная болезнь, которая угрожает миру новой пандемией, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Планируется, что в период с 15 по 17 января с докладами выступят представители здравоохранения и сферы медицины разных стран.

Болезнь Х – новое вирусная инфекция, которая может быть в 20 раз заразнее коронавируса нового типа, ставшего причиной пандемии с 2019 по 2022 год. В данный период у населения могла сформироваться устойчивость к препаратам. Именно поэтому болезнь Х будет в разы серьезнее воздействовать на организм, вызывая осложнения, поясняет RT.

Уже сейчас, как отмечает телеканал "360", важно сформировать и реализовать профилактические мероприятия. Главной их целью станет подготовка к возможной пандемии, информирование населения и укрепление общественного иммунитета.

"Подобные действия необходимо продумывать заранее. Важно понимать, что пандемию может также вызвать и та инфекция, о которой мы сегодня ничего не знаем", – пояснил иммунолог Николай Крючков.

Население же убедительно просят соблюдать элементарные правила гигиены и профилактики инфицирования. Важно тщательно мыть руки, менять одежду после прихода домой, при наличии симптомов заболевания пользоваться медицинской маской и не заниматься самолечением.