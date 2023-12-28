Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу

Последствия "голой" вечеринки Ивлеевой Тесты Медведева об анорексии Игры Сонник

Топ новостей недели

Умер "Пухляш" из клипа группы Little BigУмер "Пухляш" из клипа группы Little Big Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого каналаРегламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала "Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд"Сборище фриков": в Сети жестко высмеяли разодетых российских звезд Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*Незадолго до смерти Градский выдал всю подноготную брака Пугачевой и Галкина*

Лента новостей

Четверг 28 декабря

13:27Кудрявцева покрыла матом злорадствующих после скандальной тусовки иноагентов 13:01AVA Bistro: Кусочек Патриков появился на Цветном 12:08Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу 11:12От горелых сырников Высоцкой до тусовки Ивлеевой: Топ-6 громких скандалов 2023 года 10:53Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты 10:21Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора 09:16Филиппа Киркорова настигли последствия "голой" вечеринки у Ивлеевой 08:47Такое существует: фигуристка Медведева ответила на вопрос об анорексии 08:26Адвокат Демидов прокомментировал иск в отношении Ивлеевой 07:26Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни" 06:26SHAMAN рассказал о планах на новогоднюю ночь 05:46Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе 03:54Сразу кладите трубку: четыре любимые фразы мошенников 03:18Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок 02:23Раскрыты причины резкого подорожания интернета в 2024 году 02:03Известный ведущий раскрыл настоящую причину побегу Пугачевой из России 16:01Невероятные красавицы: Климова показала подросших дочерей от разных мужей 15:22За 9 месяцев многое изменилось: блогерша Лерчек внезапно вернулась в соцсети 13:57Ивлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 12:5019-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 11:44Собчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 08:44Озвучены два условия для снижения цен на автомобили 08:23Вильфанд: аномальные холода придут в российские регионы 07:20Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять 06:50Актер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 06:05Как приручить Дракона: правила сервировки новогоднего стола 05:12Будет невероятно тяжело: для этих трех знаков 2024 станет испытанием на прочность 04:25Только не молчать: дети звезд рассказали о школьном буллинге 02:30Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок 01:50Три секрета сохранения зрения при работе с гаджетами 16:36Бондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово 15:06Требуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 13:11Стало известно об экстренной госпитализации Шуры: что произошло 12:49Звезда "Мухтара" Оксана Сташенко дала нетривиальный совет всем худеющим 12:34Вышла на сцену с ножами в руках: Волочкова ошарашила публику опасной выходкой 11:51Затравленная после скандальной вечеринки Лолита покаялась перед россиянами 11:23Игорь Николаев появился в компании победительницы шоу "Голос" Александры Воробьевой 10:39Ксения Бородина использовала роль "жертвы" для построения карьеры на "Доме-2" 08:33Три действенных способа восстановить кожу после новогодних праздников 08:03Для врачей скорой утвердили новые правила помощи пациентам 07:47Названо самое опасное угощение на новогоднем столе 07:14Топ-5 лучших российских сериалов 2023 года 06:03Я путала все: Лада Дэнс продолжает восстанавливаться после страшного ДТП 05:11С хлеба на воду: сын стилиста Зверева раскрыл размер зарплаты 02:39Топ-5 способов надолго сохранить хорошую память 02:07Бодро встретить Новый год: как не сломать график сна в праздники 21:37Как отпустить прошлое? Звезда фильма "Елки-10" дала ценный совет 17:56Григорий Лепс заявил о своем отношении к творческим наклонностям сына 16:39"Это все показуха": россияне отреагировали на нежное послание Галкина* Пугачевой в важный день 16:06Топ зимних развлечений на открытом воздухе: подборка лучших катков Москвы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу

Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу
151

В канун Нового года болезнь – не лучший подарок. Как быстро помочь организму справиться с недугом?

Респираторное заболевание может испортить любой праздник. Обидно будет в Новый год отказываться от традиционных посиделок с семьей или просмотра любимого фильма. WomanHit рассказывает, как облегчить боль в горле во время простуды или ОРВИ. при этом важно понимать, что приведенные рецепты – поддержка, но не основное лечение.

Соленая вода

Снимает ощущение першения. Полоскание помогает снять воспаление и убрать лишнюю слизь, которую тяжело откашлять. На один стакан воды рекомендуется брать половину чайной ложки соли. Размешать и прополоскать горло.

Мятные конфеты

Подойдут и ментоловые пастилки, и безрецептурные таблетки с маслом душицы. Они дают временное облегчение, если в горле чувствуется жжение и першение. при этом не забывайте, что конфеты могут содержать в своем составе большое количество сахара.

Теплые напитки

Чай, молоко или морс увлажняют пересушенную слизистую. Если добавить в напиток мед, то есть шанс побороть навязчивый кашель и снизить интенсивность боли в горле. с особой осторожностью использовать мед при наличии в анамнезе аллергических реакций.

Какао-масло

Четверть чайной ложки необходимо медленно рассасывать. Если же такой прием не очень приятен, то можно растворить в теплом молоке и выпить. Такое средство помогает снять воспаление и способствует быстрому заживлению ран.

Увлажнение воздуха

Важно следить, чтобы воздух в помещении не был пересушен. Идеальные показатели составляют 45-55%. Если в увлажнителе есть встроенный диффузор, то можно добавить масло мяты, гвоздики или эвкалипта.

Паровой душ

Всем известный способ, который заключается в необходимости подышать паром. Это может быть и кастрюля с картофелем, и раковина с горячей водой. Глубокие вдохи помогут быстро освободить горла от скопившейся слизи и облегчить состояние.

Важно помнить, что если боль в горле не проходит, сопровождается повышением температуры и слабостью, необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

28 декабря 2023, 12:08
Болеющая женщина. Фото: © Bulkin Sergey\news.ru/www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

По теме

Проблемы неизбежны: на лице Ивлеевой обнаружили отпечатки "звездной болезни"

Раскрыта главная польза регулярных кардиотренировок

Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты

Вместе или отдельно: как советуют спать влюбленным парам специалисты
Главная функция ночного сна заключается в полноценном отдыхе и расслаблении организма. Врачи рассказали, как лучше проводить ночь влюбленным парам. Исследователи длительное время проводили наблюдение и оценивали состояние тех, кто спит.

Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора

Ранняя деменция – не миф: три опасных фактора
Нарушение когнитивных функций может грозить не только людям, находящимся в старческом возрасте. Некоторые факторы могут провоцировать раннее появление недуга. Деменция может проявиться уже в возрасте 28-30 лет.

Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе

Опасные угощения: топ вредных закусок на новогоднем столе
Специалисты разных сфер медицины советуют отказаться от употребления алкогольных напитков в новогодние праздники. Если все же выпить придется, то важно правильно закусывать. С последствиями новогодних посиделок врачам приходится разбираться долгое время.

Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок

Отпраздновать и выжить: как сохранить здоровье после новогодних посиделок
Организм испытывает колоссальные нагрузки в праздничные дни и ночи. сказывается большое количество алкоголя и вредной пищи. После обильных угощений и многочисленных тостов приходится тратить большое количество времени для того, чтобы привести себя в порядок.

Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять

Правила продажи лекарственных препаратов решено поменять
Рассказываем, чем новый механизм реализации будет отличаться от ранее применяемого на территории российских регионов. Профильные государственные методы начали разработку проекта по изменению правил торговли лекарственными средствами, сообщает телеканал "360".

Выбор читателей

26/12ВтрТребуют взыскать миллиард: устроившую "голую" вечеринку Ивлееву хотят наказать 27/12СрдИвлеева в слезах взмолила о прощении после нашумевшей тусовки 27/12СрдАктер поплатился свободой за съемки в сериале "Слово пацана" 27/12Срд19-летний сын Авербуха планирует переезд из России вместе с возлюбленной 27/12СрдСобчак принесла публичные извинения после скандальной тусовки 26/12ВтрБондарчук расказала о выборе имени для сына: вот за кем было решающее слово