Шесть неочевидных способов быстро помочь больному горлу

В канун Нового года болезнь – не лучший подарок. Как быстро помочь организму справиться с недугом?

Респираторное заболевание может испортить любой праздник. Обидно будет в Новый год отказываться от традиционных посиделок с семьей или просмотра любимого фильма. WomanHit рассказывает, как облегчить боль в горле во время простуды или ОРВИ. при этом важно понимать, что приведенные рецепты – поддержка, но не основное лечение.

Соленая вода

Снимает ощущение першения. Полоскание помогает снять воспаление и убрать лишнюю слизь, которую тяжело откашлять. На один стакан воды рекомендуется брать половину чайной ложки соли. Размешать и прополоскать горло.

Мятные конфеты

Подойдут и ментоловые пастилки, и безрецептурные таблетки с маслом душицы. Они дают временное облегчение, если в горле чувствуется жжение и першение. при этом не забывайте, что конфеты могут содержать в своем составе большое количество сахара.

Теплые напитки

Чай, молоко или морс увлажняют пересушенную слизистую. Если добавить в напиток мед, то есть шанс побороть навязчивый кашель и снизить интенсивность боли в горле. с особой осторожностью использовать мед при наличии в анамнезе аллергических реакций.

Какао-масло

Четверть чайной ложки необходимо медленно рассасывать. Если же такой прием не очень приятен, то можно растворить в теплом молоке и выпить. Такое средство помогает снять воспаление и способствует быстрому заживлению ран.

Увлажнение воздуха

Важно следить, чтобы воздух в помещении не был пересушен. Идеальные показатели составляют 45-55%. Если в увлажнителе есть встроенный диффузор, то можно добавить масло мяты, гвоздики или эвкалипта.

Паровой душ

Всем известный способ, который заключается в необходимости подышать паром. Это может быть и кастрюля с картофелем, и раковина с горячей водой. Глубокие вдохи помогут быстро освободить горла от скопившейся слизи и облегчить состояние.

Важно помнить, что если боль в горле не проходит, сопровождается повышением температуры и слабостью, необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью.