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Воскресенье 18 июня

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Какую одежду носить летом – ответ дерматолога

Какую одежду носить летом – ответ дерматолога
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Специалист рассказала о том, какие ткани лучшего всего подходят для теплого времени года.

В начале жаркого сезона многие модницы и модники задаются вопросами, какие цвета и фасоны будут актуальны в летний период. Однако при подборе гардероба на теплое время года это имеет далеко не первостепенное значение. Гораздо важнее – подобрать вещи из правильных материалов.

Врач-дерматолог Екатерина Титушкина поделилась, что легче перенести жару помогут наряды из натуральных, экологичных и дышащих тканей. По словам эксперта, лучшим вариантом для летних образов станет одежда из льна и хлопка. Также допустимы смешанные составы тканей. "Хлопок с добавлением шелка более прохладный, хлопок со льном более легкий и невесомый", – отметила специалист.

Как пишет RT, от одежды из плотных и материалов врач-косметолог порекомендовала отказаться. По словам Титушкиной, подобные ткани часто являются причиной нарушения теплового баланса и не дают влаге испаряться, что может привести к нежелательным последствиям в виде неприятного запаха или раздражения на коже.

Кроме того, как отмечает эксперт, необходимо выбирать одежду на лето правильного кроя и цветовой гаммы. Врач-дерматолог обращает внимание, что наряды должны быть свободными, чтобы между телом и тканью могло образовываться воздушное пространство. В большом разнообразии цветов стоит остановить выбор на оттенках бежевого, белого и серого.

18 июня 2023, 09:37
Фото: Alexander Legky / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Восхищенные взгляды обеспечены: Самая трендовая одежда лета 2023

Фото: Дни.ру
Фото: unsplash.com / Дни.ру
Фото: unsplash.com
Фото: Дни.ру
Фото: unsplash.com / Дни.ру

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