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Психолог назвал причины и опасность сексуальной зависимости

Психолог назвал причины и опасность сексуальной зависимости
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Специалист рассказал, что некоторые используют этот термин, чтобы оправдать свои действия.

В последнее время на просторах Интернета часто можно встретить термин "сексуальная зависимость". Им обозначают расстройство, при котором человек страдает от гиперсексуальности и теряет контроль над собственными импульсами. Сейчас эту проблему находят у себя все больше и больше людей.

Психолог Джошуа Граббс объяснил, в чем кроются причины и опасности сексуальной наркомании. По словам специалиста, в психологии такого диагноза нет, потому что это заболевание не приводит к летальному исходу при передозировке. При этом число людей, которые считают себя сексуально зависимыми, постоянно возрастает, пишет РИА ФАН.

Эксперт утверждает, что основная причина сексуальной зависимости кроется в том, что такие люди не хотят быть у руля своей жизни и стремятся спрятаться от реальности. А основная опасность этого расстройства состоит в том, что человек не контролирует свою активность и сталкивается с проблемами.

Впрочем, далеко не все используют этот термин по назначению. Некоторые люди приписывают себе сексуальную зависимость, объясняя таким образом свои измены или даже нарушение закона.

1 июня 2023, 08:20
Фото: Christophe Gateau / dpa / www.globallookpress.com
The Guardian✓ Надежный источник

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