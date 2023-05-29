Как жить в эпоху тревожных расстройств и сохранять здоровье

Последние годы, начиная с периода ковидной изоляции, уровень стресса в нашей жизни постоянно нарастает. Печальный итог – в России и других странах мира резко возросло число тревожных расстройств среди населения. Эксперты даже называют это явление "тревожной" эпидемией 21-го века. Тревожные расстройства – это серьезно, и их нужно лечить. Однако человек не всегда понимает, что болен. На заседании экспертного совета, состоявшегося 29 марта 2023 года в ТАСС, специалисты в области борьбы с тревогой рассказали о причинах и симптомах болезни и дали практические советы, как распознать тревогу у себя и своих близких, чтобы вовремя обратиться за помощью. Участники мероприятия также анонсировали запуск всероссийского проекта территория-без-тревоги.рф, призванного помогать людям эффективно справляться с тревогой.

Когда тревога переходит в болезнь

Причин заработать тревожное расстройство достаточно много: тут и стрессы на работе, и конфликты дома, и нарушение пищевого поведения, и многие другие. Когда человек испытывает стресс, мозг перестраивает работу всех органов так, чтобы тело могло преодолеть его, рассказывает невролог, президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова.

После такой активной работы наступает период истощения, и организму нужно восстановиться. Но постоянный стресс и тревога не дают телу расслабиться, нарушается сон и восстановления не происходит. Это приводит к тяжелым последствиям, которые могут вызвать заболевание или усугубить имеющееся проблемы в организме. Поэтому крайне важно вовремя заметить у себя проблему и обратиться за профессиональной помощью, подчеркнула эксперт. К сожалению, у человека это не всегда получается сделать самостоятельно.

Дело в том, что люди с тревожным расстройством начинают по-другому воспринимать себя, окружающий мир. Им кажется, что изменение внешних обстоятельств и поведения все "исправит", а для лучшего эффекта можно разными средствами "заглушить" действительность.

"Поломка находится внутри организма – изменен ответ нервной системы на внешние стимулы, постоянные раздражители", – поясняет руководитель группы психиатрических исследований НПЦ нейрохирургии им. Бурденко Олег Зайцев.

Как попасть на территорию без тревоги

При тревожных расстройствах необходимо принимать медикаменты, которые устраняют причину, а не приглушают симптомы, отмечает замдиректора центра клинической фармакологии НЦЭСМП Минздрава РФ. Эксперт посетовала на необоснованное самолечение граждан и отметила, что для решения этой проблемы нужно действовать в комплексе. По ее словам, пациент должен быть хорошо осведомлен о проблеме, уметь вовремя ее распознать у себя или близких и пользоваться достоверным информационным ресурсом с возможностью диагностики.

В 2023 году в России стартовал уникальный социальный проект – портал "Территория без тревоги" (территория-без-тревоги.рф). На нем вы найдете ответы профессионалов на массу тревожащих многих вопросов: как понять, что "тревожная" проблема существует, к кому обратиться за помощью, какие лекарственные препараты принимать, как изменить свой образ жизни, чтобы избавиться от этого недуга. «Ни один из вопросов не остался в стороне, и пациент может найти информацию по волнующей его тематике", – отметила Журавлева.

На портале представлены диагностические тесты, которые помогут выявить тревожное расстройство, а ведущие эксперты в борьбе с тревогой научат вас справляться с проблемами в рамках специальных Школ для пациентов. Посетители сайта также могут задать вопрос профессиональным неврологам и психиатрам, а также получить телемедицинские консультации.

Самолечение или своевременная помощь?

По словам экспертов, во всех странах мира люди страдают от тревожных расстройств, хотя и не всегда это осознают. Между тем, тревожные состояния влияют на качество жизни человека во всех сферах.

Тревожные расстройства особенно опасны для людей с хроническими заболеваниями, в том числе с сердечно-сосудистыми, которые лидируют среди причин смерти.

Для того чтобы избавиться от тревожного расстройства, необходимо, в первую очередь, «починить» нервную систему и наладить правильную работу всех ее клеток. «А для этого нужны препараты группы анксиолитиков. Доступные, проверенные, безопасные препараты первой линии терапии тревоги», – говорит Журавлева.

Одним из наиболее действенных и безопасных противотревожных препаратов является отечественный "Афобазол", отметила президент международного общества "Стресс под контролем" Елена Акарачкова. Препарат успешно борется с тревогой, беспокойством, устраняет связанную с ними бессонницу, рассказала эксперт.

По словам Акарачковой, препарат не влияет на привычный уклад жизни, то есть не вызывает сонливость и не приводит к деконцентрации внимания, поэтому пациенты могут уверенно садиться за руль.

Акарачкова заявила, что "Афобазол" обладает поистине уникальными свойства, незаменимыми для людей с хроническими болезнями, так как он хорошо сочетается с большинством лекарств, в том числе для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом этот противотревожный препарат не вызывает привыкания, соответственно, синдром отмены тоже отсутствует, поделилась она.

Благодаря высокому уровню безопасности препарат доступен в аптеках и отпускается без рецепта. Эксперты подчеркивают, что "Афобазол" необходимо принимать курсом до четырех недель. И тогда тревога не будет беспокоить вас еще долгое время после окончания терапии, отметила Акарачкова.