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Суббота 6 мая

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Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях

Прощай, целлюлит! Делаем тело красивым в домашних условиях
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Как избавиться от эффекта "апельсиновой корки", рассказал биохимик Анатолий Хитров.

Каждой уважающей себя женщине важно привести фигуру в порядок к началу летнего сезона. Одними диетами ограничиться не выйдет. Даже на стройном теле образуется целлюлит, если к этому располагает генетика или образ жизни.

Бороться с ненавистными изменениями подкожно-жировой клетчатки можно по-разному, а лучше комплексно. В некоторых случаях, как подмечает телеканал "360", бугристая кожа возникает из-за проблем с гормонами щитовидной железы. Нередко целлюлит провоцирует нехватка йода, которую нужно восполнить.

Чтобы пропал эффект "апельсиновой корки" в области бедер, необязательно тратить деньги на салонные процедуры. Делаем тело красивым в домашних условиях, а помогут в этом обертывания. Также они полезны для профилактики. Прощай, целлюлит!

Помимо пищевой пленки, которой нужно обматывать бедра, понадобится жидкая основа. На пораженную кожу можно наносить морские бурые водоросли ламинарию и фукус. Впрочем, есть и менее экзотичные составы, которые убирают целлюлит: мед, глина, эфирные масла.

Сайт "Вести Подмосковья" с отсылкой на слова медика предупреждает, что обертывания против целлюлита не всегда безопасны для организма. Лучше проконсультироваться с врачом. Противопоказания бывают самые разные — от классической беременности до онкологии.

6 мая 2023, 04:18
Целлюлит. Фото: Reinhold Tscherwitschke/CHROMO/www.globallookpress.com
Pravda.ru✓ Надежный источник

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