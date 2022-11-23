"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху

Анфиса Чехова всегда была яркой и заметной, но цену своей красоте раньше не знала, поэтому страдала и терпела издевательства. телеведущая, певица и актриса всегда отличалась пышными формами, и именно за это ее упрекали мужчины из прошлого. Конечно, теперь Чехова не позволит говорить такое в свой адрес.
Как выяснилось, бывший ухажер позволял себе прямо указывать ведущей на ее полноту. Он оставлял оскорбительные сообщения на автоответчик. Скорее всего, таким образом он сил ей за расставание, но по сути влепил ей смачную оплеуху.
Еще один нерадивый кавалер опубликовал цепу статью об Анфисе Чеховой, где рассказал обо всех изъянах ее фигуры. Это тоже было своего рода местью за размолвку.
"Представляете, включаешь автоответчик, а там знакомый голос тебе вещает: Ты была жирной, я никогда тебе этого не говорил, но вот теперь прими эту правду, хорошо, что ты ушла. Ужасно обидно", – рассказала Анфиса Чехова.
Сейчас Чехова не позволила бы себя так обижать. Телеведущая часто выкладывает в микроблоге откровенные снимки, сопровождая их ироничным и философскими надписями. К примеру, однажды она спросила, все ли нашли на фото "Целлюлит и фотошоп".