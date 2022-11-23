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Шоу-бизнес
"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху

"Целлюлит и фотошоп": мужик влепил растолстевшей Чеховой смачную оплеуху

Анфиса Чехова поделилась душераздирающей историей из личных отношений с мужчиной.
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Анфиса Чехова всегда была яркой и заметной, но цену своей красоте раньше не знала, поэтому страдала и терпела издевательства. телеведущая, певица и актриса всегда отличалась пышными формами, и именно за это ее упрекали мужчины из прошлого. Конечно, теперь Чехова не позволит говорить такое в свой адрес.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Как выяснилось, бывший ухажер позволял себе прямо указывать ведущей на ее полноту. Он оставлял оскорбительные сообщения на автоответчик. Скорее всего, таким образом он сил ей за расставание, но по сути влепил ей смачную оплеуху.

Еще один нерадивый кавалер опубликовал цепу статью об Анфисе Чеховой, где рассказал обо всех изъянах ее фигуры. Это тоже было своего рода местью за размолвку.

"Представляете, включаешь автоответчик, а там знакомый голос тебе вещает: Ты была жирной, я никогда тебе этого не говорил, но вот теперь прими эту правду, хорошо, что ты ушла. Ужасно обидно", – рассказала Анфиса Чехова.

Сейчас Чехова не позволила бы себя так обижать. Телеведущая часто выкладывает в микроблоге откровенные снимки, сопровождая их ироничным и философскими надписями. К примеру, однажды она спросила, все ли нашли на фото "Целлюлит и фотошоп".

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 23 ноября 2022, 16:02 Источник: соцсети • Требует проверки
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