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Вторник 2 мая

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Какие тренды в пластике повторяются из года в год

Какие тренды в пластике повторяются из года в год
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Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

Во все времена и, особенно, в двадцать первом веке, человеку хочется выглядеть привлекательно и молодо.

Как меняются предпочтения пациентов, какие пластические операции утратили, а какие, наоборот, сохранили актуальность, "Дни.ру" рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

За последние два десятилетия изменилось многое. В отличие от девяностых с популярной в те времена круговой подтяжкой лица, сегодня представлено множество методик, способствующих омоложению кожи: MACS-, SMAS-, SPACE-лифтинг, эндоскопический способ подтяжки и другие.

Ритм жизни неминуемо ускоряется, а значит, медицинская наука и практика также не отстает. Это не может не радовать: пластическая хирургия развивается по принципу нанесения тканям как можно меньших повреждений, а профессиональная помощь стала настолько "экспресс", что клиент может пройти необходимые процедуры в считанные часы. Теперь медицинские центры активно используют лазер не только в омолаживающих процедурах и удалении эпителиальных образований, но и при той же липосакции.

Относительно новой и популярной операцией стала интимная пластика. Женщины обращаются за коррекцией малых и больших половых губ, равно как за помощью с решением проблемы недержания мочи. Если раньше требовалось ушивание мышц (кольпоперинеопластика), назвать легким которое нельзя, сейчас вопрос решается при помощи лазера.

Параллельно с расширением линейки медицинских услуг появляется все больше квалифицированных специалистов (в прежние времена наблюдался даже определенный дефицит опытных кадров). Закономерно, что стоимость услуг снижается, они стали доступнее, и число интересующихся пациентов заметно возрастает.

Популярности пластической хирургии стала значительно способствовать реклама, пиар и социальные сети. В начале двухтысячных представить себе, что Инстаграм* превратится в столь влиятельную площадку для раскрутки знаменитостей и их образов, было невозможно. Сегодня на внешность прославленных селебрити ориентируются миллионы людей, отсюда желание многих переделать себя под, так называемые, стандарты красоты. Таковы реалии маркетинга.

Хирурги стали чаще прибегать к перемещению жировых клеток из одной части тела в другую. Технология липофилинга сравнительно простая и действенная. Сама методика, как таковая, существует с давних пор, однако одно из новшеств в том, что теперь нужно пересаживать даже не всю клетку, а лишь цитоплазму. Приживание ткани улучшилось, появились познания и опыт применения стволовых клеток. Для омоложения интересующей области достаточно просто взять жировую ткань и переместить ее в проблемную зону. В первую очередь, это касается лица и груди, реже — ягодиц.

По-другому стали проводить ринопластику: задействован метод, благодаря которому обработка тканей носа осуществляется при помощи ультразвука (пьезохирургия), что на порядок безопаснее и менее травматично, нежели использование традиционных инструментов, вживую рассекающих кости.

Неизменно и на протяжении долгих лет наиболее востребованной остается маммопластика (коррекция объема груди), объяснение популярности которой, заключается в женском стремлении добиться максимума преимуществ в конкурирующем социуме. В нашей стране данная операция пользуется спросом как среди девушек со скромными финансовыми возможностями, так и у прилично зарабатывающих женщин, чувствующих себя уверенно в материальном отношении. Неослабевающим интересом также пользуется коррекция носа (ринопластика), хирургия век (блефаропластика), подтяжка лица и удаление избыточных жировых отложений (липосакция).

* – Инстаграм (Instagram) принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
2 мая 2023, 08:00
Пластическая операция. Фото: Blackday/www.legion-media.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

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