Модель-фанатка пластических операций завалила народ откровенными фото

26-летняя британская модель Хлоя Кхан может похвастаться телом, заметно исправленным опытными руками хирургов, и почти полутора миллионами поклонников, которые терпеливо ждут и, что самое главное, регулярно получают ее откровенные фотографии. Девушка любит сниматься в нижнем белье, в купальниках и откровенных платьях. Впрочем, уверены некоторые подписчики, на такой фигуре, как у Хлои Кхан, даже самый целомудренный наряд будет смотреться несколько провокационно.