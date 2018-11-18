Модель-фанатка пластических операций завалила народ откровенными фото

26-летняя британская модель Хлоя Кхан может похвастаться телом, заметно исправленным опытными руками хирургов, и почти полутора миллионами поклонников, которые терпеливо ждут и, что самое главное, регулярно получают ее откровенные фотографии. Девушка любит сниматься в нижнем белье, в купальниках и откровенных платьях. Впрочем, уверены некоторые подписчики, на такой фигуре, как у Хлои Кхан, даже самый целомудренный наряд будет смотреться несколько провокационно.
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