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Вторник 25 апреля

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"Боли и глубокие морщины": почему кожа увядает

"Боли и глубокие морщины": почему кожа увядает
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Раннее старение провоцируют несколько факторов.

Вредные привычки, неправильный и недостаточный уход за кожей нередко влияют на отражение в зеркале. При этом морщины не щадят даже богатых и успешных женщин, которыми занимаются лучшие косметологи. Как напоминает "Царьград", порой без помощи пластического хирурга уже не обойтись.

Желательно предупредить раннее старение, если появились опасения. Многие привыкли использовать поддерживающую косметику для лица, забывая о шее. В результате кожа на ней начинает увядать, поскольку не получает должного внимания.

Дерматолог Теодора Мауро объяснила, почему морщины на шее возникают даже в молодости. Оказывается, львиная доля прекрасных дам забывает о правильном положении тела во время использования гаджетов — сутулятся.

Как следствие, возникает синдром "компьютерной шеи". Его признаки неутешительны. "Появляются боли и глубокие морщины", — поясняет портал VSE42.RU.

Между тем не стоит забывать о рационе питания. ОСН приводит слова эксперта Татьяны Баллирано о вреде булок, конфет и газированных напитков. Если употреблять слишком много сладкого, морщины на коже могут возникнуть гораздо раньше желаемого. Простые углеводы лучше заменить полезными фруктами.

25 апреля 2023, 16:20
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com

Фоторепортаж

Фейсбилдинг: как подтянуть кожу лица за две недели

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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