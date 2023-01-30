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Понедельник 30 января

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Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса

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Фото знаменитостей поражают!

Подтянутая и сексуальная фигура этих красавиц произвела фурор в индустрии фитнеса, когда спорт людей интересовал больше, чем липосакция. Видео тренировок при участии Синди Кроуфорд, Джейн Фонды, Дениз Остин, Джиллиан Майклс многим помогли похудеть. Сейчас звездные тренеры заслуженно считаются секс-символами прошлых лет.

Как постарели звезды фитнеса? Красиво! Доказательство — "мама аэробики" Джейн Фонда. Хотите верьте, хотите нет, но актрисе исполнилось 85 лет. Хороша, ничего не скажешь.

Джейн Фонда. Фото: IMAGO/RW/MediaPunch/www.globallookpress.com

Глядя на обворожительную Синди Кроуфорд сложно догадаться, что ей ни много ни мало 56 лет. Грация, выдержанный стиль, отсутствие перекаченных губ дорогого стоят.

Синди Кроуфорд. Фото: IMAGO/RW/www.globallookpress.com

Приятно взглянуть на артистку, которая совместила в видеотренировках стриптиз и кардио. Кармен Электра сегодня выглядит на редкость привлекательно. А ведь она уже разменяла шестой десяток.

Кармен Электра. Фото: Frederic Kern via www.imago-imag/www.imago-images.de /www.globallookpress.com

Не отстает от Синди Кроуфорд и вышеупомянутых женщин Дениз Остин. По-прежнему улыбчивая блондинка источает великую силу женственности вопреки возрастным изменениям кожи. Морщины нисколько не портят облик фитнес-дивы, которая в 65 лет дает фору молодым.

Дениз Остин. Фото: FS/AdMedia/www.globallookpress.com

Строгая, но справедливая в своих тренировках Джиллиан Майклс никому не дает спуску, в том числе самой себе. Оттого и лицо 48-летнего голливудского тренера светится молодостью, а тело демонстрирует бодрость духа.

Джиллиан Майклс. Фото: IMAGO/mpi34/www.globallookpress.com

Возраст — только лишь цифры в паспорте, особенно, когда не забываешь о спорте и ведешь здоровый образ жизни. Это лишний раз доказывают фитнес-звезды минувших времен. Хотите выглядеть презентабельно и гордиться своей внешностью? Берите пример с Синди Кроуфорд, Джейн Фонды, Кармен Электры, Дениз Остин и Джиллиан Майклс.
30 января 2023, 06:02
Синди Кроуфорд в молодости. Фото: Silver Pictures/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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