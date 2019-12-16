Фейсбилдинг: как подтянуть кожу лица за две недели

До Нового года – рукой подать. Пора приводить себя в порядок. Обрести тело-мечты за это время навряд ли не удастся, а вот "подтянуть" контур лица и избавиться от межбровных морщин еще можно успеть. Причем абсолютно бесплатно.

Фейсбилдинг – достойная альтернатива пластическим операциям и косметологии. Хотя, и он доступен далеко не всем. Главный ресурс данного метода – самодисциплина. Специальные упражнения для тренировки мышц лица нужно делать ежедневно. Многим современным красоткам куда проще отдать огромные деньги за быстрый результат, чем ввести в привычку гимнастику для лица. Если вы не из таких, то советы face-эксперта, Александры Савиной, станут твоей палочкой-выручалочкой в борьбе с возрастными изменениями.

Основные рекомендации

Человеческое лицо насчитывает около 57 различных мышц, которые с возрастом начинают терять свою упругость. Чтобы избежать старения, необходимо постоянно поддерживать их в тонусе. Занимаясь фейсбилдингом, каждая женщина без труда сможет изменить свою внешность в лучшую сторону, независимо от возраста.

"Упражнения надо делать буквально на бегу, не привязываясь к месту или условиям – лучше сразу после пробуждения. Начинать заниматься фейсбилдингом необходимо глядя в зеркало. Осваивать новые упражнения нужно постепенно, я рекомендую – одно упражнение раз в три дня. Делайте его максимум два-три раза в день. Этого хватит, чтобы закрепить материал на уровне подсознания и мышечной памяти. Уже через пару недель этот приятный процесс станет частью вашего повседневного режима", – сказала face-эксперт.

Базовые правила фейсбилдинга:

мышцы лица предварительно необходимо разогреть разминкой;

выполнять упражнения следует на очищенное лицо, идеально—без косметики;

при освоении упражнений занятия должны проводиться, сидя перед зеркалом;

во время упражнений кожа морщиться и складываться в складки не должна, морщины и заломы фиксируем руками;

увеличивать интенсивность упражнений необходимо постепенно, чтобы не сильно не перегружать мышцы;

не следует задерживать дыхание во время упражнений, дышим ровно, не поверхностно;

следите за осанкой, спина должна быть ровная;

тело во время тренировок с лицом расслаблено;

после каждого упражнения необходимо расслабить проработанную мышцу (на каждое упражнение есть своя расслабляющая техника);

по завершении занятий следует воспользоваться натуральными кремами, которые позволят усилить эффект от гимнастики.

"Не советую использовать крема до фейсбилдинга, потому что фиксация руками в точке заломов и сморщивания кожи будет неидеальной. Пальцы будут скользить. Наносите крем после. Когда лицо потренировалось, поры открываются, и кожа лучше впитывает крем", - подчеркнула Савина.

Соблюдение базовых правил фейсбилдинга позволит подтянуть и освежить кожу, благодаря чему она станет намного моложе и привлекательнее.

Фейсбилдинг и осанка

Прежде чем перейти к действенным упражнениям гимнастики для лица, следует сказать, что у фейсбилдинга есть не только лицевая (очевидная) часть, но и "изнаночная".

"Если разделить лицо на три части, то нижняя треть быстрее всего поддается изменениям. Основные проблемы в этой зоне часто связаны с гравитационным птозом (провисание кожи, деформация контура лица) и неправильной осанкой. И у каждой женщины будет своя первопричина той или иной проблемы. Идеально заниматься не только устранением последствий фейсбилдингом, но и найти их первопричину. По этой же причине часто появляется "второй подбородок", – сказала специалист.

Первыми в зону риска попадают люди, которые больше сидят, чем двигаются (то есть подавляющая часть населения Земли). Мы не замечаем, как во время работы за компьютером, шея постепенно уходит вперед. Это происходит вследствие перегруза одних мышц и выключения из работы других – серьезная компрессия позвонков шейного и грудного отдела. Причем происходит нагрузка на мышцы шеи и платизмы. По этой причине брыли (обвисшая кожа по обеим сторонам у подбородка) и "венерины кольца" (горизонтальные круги на шеи) все чаще можно наблюдать и у молодых девушек. Вдвойне страдают те, у кого есть еще и генетическая предрасположенность к подобным косметическим деформациям.

Иными словами, пока не приведешь в порядок осанку, то гимнастика для лица будет иметь ограниченный эффект. Упражнения для осанки в данном случае идут в качестве дополнения к фейсбилдингу. Выполняя их в комплексе, можно одолеть морщины. Главное, чтобы хватило мотивации, чтобы справиться с этой задачей. По времени на это будет уходить не более 10 минут в день.

Если же с осанкой все в порядке, можно переходить к упражнениям.

Зона проработки – область шеи.

Во время его выполнения тело должно находиться в вертикальном положении. Необходимо сделать предварительно разминку:

Разминка: поднимаем плечи максимально высоко и опускаем вниз.

Скользим от одного плеча к другому по груди и обратно:

Техника: плечи опущены максимально вниз, вытягиваем шею вперед и поднимаем подбородок вперед, как будто выныриваем из воды. Важно, не запрокидывать голову назад. Выполняем упражнение от 10 до 20 раз, постепенно увеличивая количество раз.

Чтобы добиться результата, упражнение рекомендуется практиковать ежедневно на протяжении двух недель, затем можно сделать перерыв 1-2 дня. Но для большей эффективности занятия следует проводить ежедневно до тех пор, пока не будет получен эффект от занятий. Затем мягко поддерживать результат.

Для принятия правильной позы и грамотного выполнения упражнения все движения надо выполнять перед зеркалом.

По словам Савиной Александры, первый эффект будет заметен уже через две недели, если заниматься лицом и шеей в комплексе. Если лицо сильно запущено, то понадобится не менее, чем 1-1,5 месяца регулярных занятий.

Фейсбилдинг и стресс

Еще одной причиной косметической деформации лица является стресс. Внутреннее раздражение и нехватка энергии буквально отражаются на внешности. Грусть, тоска и нервозность провоцируют преждевременное старение.

"Иногда человек сутулится из-за большого груза забот – нормальное положение плеч, шеи и головы сильно сокращается. Также во время стресса происходит зажим височно-челюстного сустава. Это тоже может привести к деформации лица", – сказала Савина.

Также, по ее словам, основная причина появления межбровных морщин вовсе не возраст, а подвижная мимика и повышенная эмоциональность.

"Мы часто хмуримся из-за недосыпа и усталости. Если говорить о психосоматике, то бывает, что как только человек уходит с нелюбимой работы или начинает больше отдыхать, то "межбровка" исчезает сама собой. Упражнения и массажные техники помогут вернуть в исходное положение не только мышцу, но и кожу. Также в помощь идут тейпы для лица (специальные клейкие ленты, позволяющие расслабить определенные мышцы, например, мышцы лба, и уменьшить выраженность морщин). Они клеятся перед сном и помогают снять ночные зажимы и препятствуют появлению морщин во время тревожного сна", – отмечает face-эксперт.

Упражнение для межбровья

Техника: размещаем ладони треугольником, оставляя небольшое пространство над переносицей. Стараемся поднять только центральную часть лба от переносицы вверх.

Повторите 30 раз с 5-секундной задержкой в конце. Не забудьте после упражнения помассировать данную зону пальцами "дождиком". При устранении вредной мимики в зоне межбровья, морщины можно разгладить за две недели, самые трудные случаи - в течение 1-1,5 месяца.

"Когда межбровная зона проработана, лицо становится расслабленным, женственным, красивым и даже нависшие веки поднимаются. Но результат будет не стопроцентный, если человек продолжит активно использовать мимику в этой зоне. В случае, если ему удастся побороть эту привычку, то итог будет радовать вас всю жизнь", – добавила Савина.

Что касается птоза (провисание тканей лица), то справиться с ним можно в те же сроки, что и с "межбровкой". Для тех, кому не исполнилось 30 лет, будет достаточно и двух недель. После упражнения нужно будет делать только в качестве профилактики. Стоит отметить, что если птоз появился из-за проблем с весом, то с помощью фейсбилдинга можно откорректировать овал лица, не худея. И это может стать отличной мотивацией заняться и телом.

Упражнения от носогубных морщин

Техника: статичное "О". Вытягиваем рот в длинный красивый овал. Губы повторяют очертания зубов. И задерживаемся в таком положении на 10 секунд. Повторяем три раза. После упражнения надуваем верхнюю губу.

С возрастом глаза сокращаются в размере. Это происходит от постоянного сощуривания век, когда мы плохо видим, думаем или присматриваемся к деталям. Следующее упражнение подойдет в любом возрасте, его можно делать везде. Также является профилактикой зрения.

Упражнения для раскрытия объема глаза

Техника: широко открываем глаза, подавая вперед глазное яблоко, не поднимая бровей, и закрываем глаза.

Противопоказания

Несмотря на все свои положительные стороны, у фейсбилдиинга все-таки есть противопоказания:

Актуальные на данный момент травмы и воспаления шейных позвонков и челюстных суставов;

Актуальное на данный момент воспаление тройничного и/или лицевого нерва;

Острые вирусные заболевания с повышенной температурой

Незажившие раны на лице и шее.

Острая головная боль

Кроме того, во время упражнений следует обращать внимания на свои ощущения, при малейшем дискомфорте обратитесь за помощью к специалисту, чтобы не навредить своему лицу. И помните, гимнастика для лица даст потрясающий эффект, если упражнения выполняются правильно и регулярно.