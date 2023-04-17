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Чем опасна ринопластика?

Чем опасна ринопластика?
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Ринопластика неслучайно лидирует в списке самых популярных операций: она гармонизирует лицо, восстанавливает дыхание, повышает самооценку.

Может ли коррекция носа быть опасна и из чего складывается успех операции? "Дни.ру" выяснили у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Алексаняна.

Риск повторной операции

Некоторые пациенты приходят в клинику пластической хирургии с определенными запросами. Чаще всего, это желание "скопировать" нос какого-то знаменитого человека. Также в последнее время образцом может служить и собственное фото, которое обрабатывалось многочисленными фильтрами. Конечно, не все могут знать и понимать, что получить желаемое не всегда возможно технически. Всегда есть риск слишком истончить нос, сделать его острым или чересчур узким. Искусство ринопластики – найти такую форму, которую невозможно отличить от природной и отделить от образа человека. Именно к такому решению в идеальном случае должны прийти лечащий врач и пациент.

Но бывает, что человек настаивает на своем, не хочет слышать доводы хирурга, и отказ воспринимает как некомпетентность и непрофессионализм врача. Что бывает потом? Долгие поиски приводят к врачу, который идет на сделку с совестью, не думая о последствиях. А настойчивый пациент получает неожиданный результат и разочарование.

"Мы нередко проводим повторную ринопластику, чтобы пациент получил хороший эстетический результат. Но, конечно, всегда лучше делать операцию однократно, – говорит Тигран Альбертович Алексанян. – И, конечно, не получится и совершенно бессмысленно гнаться за трендами в соцсетях: сегодня в моде такой нос, в следующем году – другой. Подобные эксперименты с внешностью могут привести к печальным последствиям: видимой деформации, смещению, асимметрии и другим неприятным последствиям в виде спаек и синехий в полости носа, которые не позволят свободно дышать".

Неудовлетворительный результат

Бывает, что нос прооперирован хорошо и пациент доволен внешним видом. Но после восстановительного периода выясняется: дыхание затруднено, дискомфорт остался. Причины могут быть в воспалительном процессе или более длительном восстановлении. Но чаще это – некорректное проведение операции.

Рассчитывать на индивидуальный подход, безупречное владение техниками и методиками, включая лор-хирургию, не стоит, если для пациента ключевым моментом является не репутация, квалификация и опыт врача, а максимально выгодный прайс. Ринопластика – сложная хирургическая операция и как любое вмешательство сопряжена с рисками и осложнениями. Низкая цена – это повод усомниться в компетенции клиники и хирурга. И сделать правильный выбор очень важно, потому что речь идет о красоте лица и здоровье.

Медицинский туризм

Довольно опасно проведение ринопластики в других странах. В последнее время набирает обороты "турецкий тренд" – любыми маркетинговыми уловками пациентам советуют делать коррекцию носа в теплом климате, комфортабельных условиях и по более низкой, чем дома, цене.

Важно знать: большинство турецких врачей предпочитают открытую ринопластику. В этом случае надрезы делаются снаружи, в колумелле (кожной складке между ноздрями), после чего остаются следы и рубцы. Кроме того, происходит нарушение в сосудистой сетке носа. В то время как закрытая бескровная ринопластика приводит к гармоничному результату без нарушений анатомии носа, сохраняя качество кожи и индивидуальность. Такое максимально мягкое вмешательство, после одобрения хирурга, может быть проведено даже возрастным пациентам.

17 апреля 2023, 08:00
Фото: Sonja Krebs/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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