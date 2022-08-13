Из милой девушки в перетянутую каргу: как Гурченко изуродовала пластика

Публике актриса запомнилась по роли в "Карнавальной ночи". В фильме Эльдара Рязанова начинающая артистка покоряла красотой и жизнерадостностью. Как говорила сама Людмила Марковна, ее типаж не совсем подходил режиссеру, поэтому гримеры пошли на уловку. Чтобы сделать нос героини более курносым, на него наклеили специальную ленту.
Возможно, именно из-за этого позже появились слухи, будто бы Людмила Гурченко сделала пластику носа. Впрочем, достоверно это не известно, так как актриса никогда откровенно не говорила о вмешательствах в тело.
Несмотря на это, многие уверены, что актриса пережила несколько подтяжек лица, а также регулярно прибегала к помощи "уколов красоты". Поговаривают, впервые к услугам пластических хирургов Людмила Гурченко прибегла еще в конце 80-х, тогда ее лицо внезапно помолодело, овал лица стал четким, а морщины чудесным образом исчезли.
Постепенно время брало свое, и в 90-х, возможно, актриса вновь легла под нож хирургов, однако в этот раз результат оказался не таким удачным.
В 2000-х внешний вид Людмилы Марковны был вполне приемлемым: лицо сохраняло узнаваемые черты, а глаза не были похожи на щелочки.
За несколько лет до смерти лицо Людмилы Гурченко превратилось в маску, в перетянутой карге стало все сложнее и сложнее узнавать любимую актрису.