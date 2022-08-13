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Шоу-бизнес
Фото: Andrey Fedechko / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Russian Look / www.globallookpress.com Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com

Из милой девушки в перетянутую каргу: как Гурченко изуродовала пластика

Людмила Гурченко умерла больше 10 лет назад, однако поклонники до сих пор обсуждают ее роли, личную жизнь и, конечно, внешность.
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Публике актриса запомнилась по роли в "Карнавальной ночи". В фильме Эльдара Рязанова начинающая артистка покоряла красотой и жизнерадостностью. Как говорила сама Людмила Марковна, ее типаж не совсем подходил режиссеру, поэтому гримеры пошли на уловку. Чтобы сделать нос героини более курносым, на него наклеили специальную ленту.

Фото: Russian Look / www.globallookpress.com

Возможно, именно из-за этого позже появились слухи, будто бы Людмила Гурченко сделала пластику носа. Впрочем, достоверно это не известно, так как актриса никогда откровенно не говорила о вмешательствах в тело.

Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com

Несмотря на это, многие уверены, что актриса пережила несколько подтяжек лица, а также регулярно прибегала к помощи "уколов красоты". Поговаривают, впервые к услугам пластических хирургов Людмила Гурченко прибегла еще в конце 80-х, тогда ее лицо внезапно помолодело, овал лица стал четким, а морщины чудесным образом исчезли.

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com

Постепенно время брало свое, и в 90-х, возможно, актриса вновь легла под нож хирургов, однако в этот раз результат оказался не таким удачным.

Фото: Andrey Fedechko / Russian Look / www.globallookpress.com

В 2000-х внешний вид Людмилы Марковны был вполне приемлемым: лицо сохраняло узнаваемые черты, а глаза не были похожи на щелочки.

Фото: Nadezhda Lebedeva / Russian Look / www.globallookpress.com

За несколько лет до смерти лицо Людмилы Гурченко превратилось в маску, в перетянутой карге стало все сложнее и сложнее узнавать любимую актрису.

Фото: Juliya Khanina / Russian Look / www.globallookpress.com

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2022, 20:15 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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