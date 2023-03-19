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Почему нос не дышит после ринопластики

Почему нос не дышит после ринопластики
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Профессиональный хирург ответит на все вопросы.

Сегодня ринопластику в перечень услуг включают многие клиники и складывается впечатление, что эта операция по силам любому, даже начинающему хирургу. Нос это не только эстетика и красота, но и полноценное дыхание: большое количество пациентов делают на этом акцент, обращаясь к врачу. Что делать, если операция прошла, но нос не дышит и долгожданного облегчения не произошло?

О причинах рассказал доктор медицинских наук, профессор, эксперт по ринопластике, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

Причина №1: есть отек

Несколько дней после вмешательства нос не может дышать полноценно. Раньше времени бить тревогу не нужно. Даже самые щадящие методики, которые позволяют проводить операцию максимально мягко и корректно, оставляя целостным smas-слой, дают естественный послеоперационный отёк. Это может доставлять дискомфорт, неудобства, особенно во время сна – но это временные трудности. Отёк постепенно сходит на нет и проходит самостоятельно. Очень важно прислушиваться и выполнять все рекомендации лечащего хирурга: перевязки, медицинские препараты, физиопроцедуры и т.д. Тревожный сигнал – когда все реабилитационные сроки прошли, а дыхание все равно затруднено. Причин может быть несколько: воспалительные процессы, некорректное проведение операции, индивидуальный длительный процесс восстановления. Нужно обратиться к хирургу за дополнительной консультацией.

Причина №2: воспаление

Любой пациент профессиональной клиники, которому предварительно одобрена операция, получит необходимый список анализов и обследований. Это не просто прихоть – врачу важна полная картина о здоровье. Затруднить реабилитацию могут разные причины, и хирург должен их исключить. К сожалению, далеко не во всех клиниках основательно подходят к этой важной части подготовительного этапа, поэтому риск отеков и других осложнений возрастает. Хирург вправе на основании полученных анализов, отказать в ринопластике или отсрочить ее.

Причина 3: некорректное вмешательство

Когда пациент принял решение об операции, главная ошибка – обращаться туда, где выгоднее с точки зрения финансов. Несмотря на то, что коррекцию носа проводят во многих клиниках, важно понимать, что это серьезная и сложная операция. Здравомыслящего человека низкий прайс только насторожит. Не только профессионализм и квалификация хирурга играют определяющую роль. Для качественного проведения операции важны подготовительный и восстановительный периоды, оборудование, работа команды, комфортное пребывание пациента в клинике –это не может стоить дешево. Обратившись в клинику рядом с домом или по акционному предложению, велик риск не только потратить деньги, но и получить неудовлетворительный результат. У многих опытных хирургов повторные операции после неудачной ринопластики – не редкость. Это происходит потому, что далеко не все врачи владеют определенными техниками, учитывают индивидуальные особенности, достаточно опытны.

Безупречная репутация клиники и высокий рейтинг – это уверенность и спокойствие пациента. И профессиональный хирург не только понимает, но и знает, как исправить недостатки не только снаружи, но и внутри. Из чего складываются четкие профессиональные действия? Из знаний, опыта, собственных инноваций и междисциплинарного подхода. Например, моя диссертация была в числе первых, выполненных на стыке двух специальностей – пластической хирургии и отоларингологии. Поэтому чтобы нос не только красиво выглядел, но и дышал, важно учитывать много факторов и основательно подходить к выбору клиники.

19 марта 2023, 02:07
Фото: freepik.com
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