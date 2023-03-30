Роскошные волосы всем на зависть: 6 секретов ухода

Волосы не всегда красивые и здоровые от природы, но это не повод опускать руки.

Грамотная забота о волосах способна даже жалкие секущиеся пряди превратить в роскошную шевелюру всем на зависть. Портал "Царьград" напоминает о шести секретах, с которыми делится трихолог Татьяна Егорова.

1. Поправляем здоровье изнутри: укрепляем иммунитет, насыщаем организм витаминами, спим как положено и перестаем нервничать по пустякам.

2. Защищаем волосы от ультрафиолета — надеваем на пляже головной убор. Аналогичным способом бережем их от мороза, ветра и других портящих локоны явлений.

3. Пользуемся наволочкой из натуральных материалов без добавления синтетики.

4. Расчесываем волосы на ночь.

5. Помыли перед сном голову — на влажные волосы надо нанести специальные уходовые средства в зависимости от структуры волос и их потребностей.

6. Если путаются за ночь, накануне следует заплетать косичку.