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Четверг 30 марта

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Роскошные волосы всем на зависть: 6 секретов ухода

Роскошные волосы всем на зависть: 6 секретов ухода
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Волосы не всегда красивые и здоровые от природы, но это не повод опускать руки.

Грамотная забота о волосах способна даже жалкие секущиеся пряди превратить в роскошную шевелюру всем на зависть. Портал "Царьград" напоминает о шести секретах, с которыми делится трихолог Татьяна Егорова.

1. Поправляем здоровье изнутри: укрепляем иммунитет, насыщаем организм витаминами, спим как положено и перестаем нервничать по пустякам.

2. Защищаем волосы от ультрафиолета — надеваем на пляже головной убор. Аналогичным способом бережем их от мороза, ветра и других портящих локоны явлений.

3. Пользуемся наволочкой из натуральных материалов без добавления синтетики.

4. Расчесываем волосы на ночь.

5. Помыли перед сном голову — на влажные волосы надо нанести специальные уходовые средства в зависимости от структуры волос и их потребностей.

6. Если путаются за ночь, накануне следует заплетать косичку.

30 марта 2023, 15:41
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Фото: Valeriy Matusov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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