Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Слава Богу: напугавшего поклонников Розенбаума выписали из больницы
"Больше не могу": После развода 34-летняя жена Петросяна сдала ребенка
"Мой муж": скрывшая семью Кабаева выставила редкое фото с любимым
"Боярский уже все": резко сдавшего артиста окружили на прощание
партнеры
Суббота
25 марта
Лента новостей
12:30
Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока
12:14
"Бросается": униженная при всех Орбакайте избавилась от подарка матери
11:14
"У меня все дырявое": пустившая слезу Вайкуле заявила о крахе мечты
11:06
Дважды вышла за одного мужчину, но не торопится стать мамой: тихое счастье актрисы Аксеновой
10:00
Ученые назвали 100 опасных биологических видов в России
09:15
Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника
08:20
"Стареющая дива": бывший Бузовой опозорился на весь мир
08:10
Риски, выгоды, вложения: стоит ли сейчас покупать жилье под инвестиции?
08:00
Как преодолеть кризис среднего возраста – три правила от психолога
06:14
Что важно помнить при покупке недвижимости под инвестиции за рубежом в 2023 году: советы эксперта
04:13
Что делать, если отношения рушатся из-за денег
03:32
В Зеленограде нет новых ЖК
02:12
Недвижимость с высокой доходностью: на что обратить внимание при покупке под инвестиции
00:03
Родительская суббота и Феофанов день: народные приметы 25 марта
22:05
Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна
21:40
Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка
21:20
"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери
21:09
"Уже": возле гроба Толкалиной после отпевания расцвели крокусы
20:40
Враги женской красоты: какие продукты портят внешность
20:20
"Это губительно": молодежная мода на подвороты брюк возмутила врачей
20:00
"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали
19:40
"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала
19:20
"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары
19:00
"Полиция задержала": кидавших ухажеров на деньги девиц из "Тиндера" схватили правоохранители
18:40
Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму
18:20
Безобразный: испустившего дух Преснякова хоронят под елкой в белых тапочках
18:00
Печень Костомарова отказывает: фигуриста ждет новое вмешательство
17:40
"Почему организаторы с ней работают?": Соседов о сорвавшей концерт МакSим
17:20
"К сожалению, не могу": Пропавшая с радаров Орбакайте объявила о расставании с мужем
17:00
В разных районах Москвы сгорели строительные бытовки
16:40
"Большая ошибка": Дана Борисова встала на защиту оплеванной МакSим
16:20
"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье
16:00
Провальный концерт МакSим и драма в семье Джигана и Самойловой в 5 выпуске "На днях"
15:40
Терон, Лопес, Найтли: как макияж спасает звезд Голливуда
15:20
Поймавшая Джигана с другой Самойлова сорвалась на эмоции: Никому не дам!
15:00
Ремонт соседей наносит ущерб в 44% случаев
14:40
"Хочется хорошую семью": исхудавшая звезда "Дома-2" разрыдалась из-за проблем с мужем
14:20
"Из дурдома": Сбежавшую из России Брежневу без волос обнаружили в странном месте
14:20
Мальчики для Алибасова: Левкин объяснил попадание в "На-На" сладких красавчиков
14:00
"Когда я не была замужем": разродившаяся Серябкина назвала свое любимое состояние
13:40
"Только одно нужно": разомлевший Газманов заговорил о крышесносном сексе
13:20
"В самом соку": пожелавшая секса и шалостей Семенович осталась без белья
13:00
"Тревожно-депрессивное расстройство": искалеченному Костомарову грозит новый диагноз
12:40
"Пустые карманы": Брошенная Пригожиным дочь вынуждена пахать таксистом
12:20
Роман подло сбежавших из России Козловского и Акиньшиной рассекречен: Вместе строят новую жизнь
12:00
"Выпадают волосы и отекают ноги": 48-летняя Тутта Ларсен сообщила об опухоли в груди
11:40
За сколько миллионов можно стать соседом легенды американского кино?
11:20
"Веду себя как сволочь": оказавшаяся в положении Гузеева заявила о тяжелой ноше
11:00
У них была связь перед свадьбой: Молодая жена Петросяна узнала о любовнице
10:40
Высокие потолки в квартире: преимущества и недостатки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тело старика Петросяна разложилось в кабинете жены: Неживой
Развод Ковальчук и Чумакова: почему супруги расстались через 15 лет отношений
Судьба Дрожжиной и Цывина решена: В деле о наследстве Баталова поставлена точка
"Психиатрия": буйного Киркорова в женских колготках экстренно забрали санитары
Все-таки рак: наглотавшаяся таблеток Пугачева осталась совсем одна
Заработавшую на россиянах хитрую Малышеву сдали с потрохами: Место жительства – Америка
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Здоровье
Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока

Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока

Овсяное молоко – полезная замена молоку от коровы.
прочитано 51 раз

На полках супермаркетов в последние пару лет появилась альтернатива привычному нам коровьему молоку. Кокосовое, миндальное, овсяное молоко поселились в холодильниках многих из тех, кто следит за своим здоровьем. Но в чем же заключается польза овсяного молока?

ПО ТЕМЕ

Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача

Телеканал 360 со ссылкой на диетолога Валерию Лавски рассказал о том, что клетчатка в составе овсяного молока благотворно влияет на работу кишечника и очищает организм. Также напиток будет полезен для профилактики диабета и заболеваний сердечно сосудистой системы.

Кроме того, полезно овсяное молоко и для тех кто соблюдает диету: всего 45 кал на 100 мл молока. Ну а витамины группы Б и магний, которые содержится в овсяном молоке помогут печени лучше работать, а это также позволит справиться с лишним весом.

В Сети также уже неоднократно был назван и главный плюс альтернативного молока. Благодаря своему растительному происхождению, овсяное молоко можно употреблять веганам и людям, страдающим от лактозной непереносимости.

Стоит на него обратить внимание и тем, кто безрезультатно борется с акне. По отзывам тех, кто перешел на употребление овсяного молока, их кожа стала заметно чище, а припухлости и синяки под глазами заметно посветлели.

Фото: Sina Schuldt / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 25 марта 2023, 12:30 Источник: Телеканал 360 ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

6 рецептов смузи во время диеты

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Покинул нас": С попавшим в больницу Пригожиным случилось большое несчастье

Последние слова Иосифа Пригожина пробирают до мурашек.
Шоу-бизнес

"Накал страстей": Якубович отметелил Гузееву в эфире Первого канала

Разгорячившийся Якубович был в ударе
Шоу-бизнес

Спустившая миллионы долларов Лолита Милявская получила страшную травму

Милявская попала в беду по своей вине
Шоу-бизнес

"Труп": почерневшую секс-бомбу Яну Кошкину с трудом опознали

Кошкина так и не смогла осуществить свою мечту

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 20 по 26 марта 2023 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта 2023 года
Эпохальная смена планет: Гороскоп на весну 2023 года
Гороскоп на март от ясновидящей Кажетты

Здоровье

Профилактика диабета и заболеваний сердца: назван главный плюс овсяного молока
Ядовитый кофе и короткое замыкание: названы все опасности некачественного электрического чайника
Враги женской красоты: какие продукты портят внешность
Как сохранить здоровье в Великий пост: объяснил диетолог

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2023 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+