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Здоровье
Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача

Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача

Детокс и поддержка иммунитета.
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Весна активно вступает в свои права, а это значит, что пора восполнять дефицит витаминов. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какая диета отлично подойдет для поддержки организма и его насыщения полезными веществами.

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Сюжеты Красота и здоровье

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", врач рекомендует отказаться от белка и получать витамины из овощей и фруктов. Таким образом происходит чистка организма или, иначе говоря, детокс.

Вегетарианская диета, как уверяет медик, позволяет быстро восстановить здоровье после холодной зимы. Растительная пища содержит целый спектр необходимых микроэлементов, которые улучшают и физическое, и эмоциональное состояние.

Ранее диетолог Инесса Царькова рекомендовала худеющим к лету три диетических блюда. Как отметил "Царьград", в первую очередь специалист заговорила о салате из сырых овощей и зелени.

Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2023, 08:20 Источник: Слово и дело ✓ Надежный источник
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