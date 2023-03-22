Восполяем дефицит витаминов: полезная диета по совету врача

Весна активно вступает в свои права, а это значит, что пора восполнять дефицит витаминов. Терапевт Андрей Кондрахин рассказал, какая диета отлично подойдет для поддержки организма и его насыщения полезными веществами.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", врач рекомендует отказаться от белка и получать витамины из овощей и фруктов. Таким образом происходит чистка организма или, иначе говоря, детокс.
Вегетарианская диета, как уверяет медик, позволяет быстро восстановить здоровье после холодной зимы. Растительная пища содержит целый спектр необходимых микроэлементов, которые улучшают и физическое, и эмоциональное состояние.
Ранее диетолог Инесса Царькова рекомендовала худеющим к лету три диетических блюда. Как отметил "Царьград", в первую очередь специалист заговорила о салате из сырых овощей и зелени.