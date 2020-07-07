6 рецептов смузи во время диеты

Уникальная по своей полезности добавка "тмин + лен"
Однажды, услышав, как Пророк сказал: "Поистине, этот черный тмин является средством против любой болезни, кроме "самма", я спросила: "А что такое “самм”?" – на что Пророк сказал: "Смерть". (Сахих Аль-Бухари. Книга медицины. Гл. 4. 1873).
Сделайте заранее заготовку для смузи. Для этого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотом виде в блендер.
Для усиления эффекта залейте на ночь семена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь, не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудка продукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказывает равномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспаление и обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легким слабительным эффектом.
Для приготовления смузи просто взбейте в блендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.
Рецепт смузи "Смородина со сливками"
- 4 финика (можно заменить 1 чайную ложку стевии)
- 2 столовые ложки смородины (одного сорта, или красную и черную в равных пропорциях)
- 100 мл питьевой воды
- 1 чайная ложка перетертого черного тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 столовая ложка кокосовых сливок
Вместо смородины можно использовать сезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие в состав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют на пищеварительную систему.
Рецепт смузи "Миндальный шоколад"
- 100 мл миндального молока
- 10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)
- Корица на кончике ножа
- 1 чайная ложка перетертого черного тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальное молоко обычно уже сладкое)
Какао-бобы содержат множество микроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни и является природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшая вероятность рака.
Рецепт смузи "Супер энергия"
- 0,5 предварительно замороженного банана (это важно для правильной консистенции)
- 100 мл питьевой воды
- 1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семян конопли
- 1 чайная ложка перетертого черного тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
Урбеч из конопли показан людям с низким гемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека (калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладает способностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самым снижая риск развития онкологии.
Рецепт смузи "Кофейный бум"
- Эспрессо (1 порция)
- 1 чайная ложка кокосового масла
- 100 мл питьевой воды
- Специи (все на кончике ножа): кайенский перец, красный перец, куркума
- 1 чайная ложка перетертого черного тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии (если хочется напиток послаще)
Рецепт 5 "Витамин
С"
- 3 столовые ложки жимолости (замороженной или свежей)
- 100 мл питьевой воды
- 1 чайная ложка перетертого черного тмина
- 1 чайная ложка перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии
Жимолость оказывает мощный антиоксидантный эффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку в жимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживает иммунитет и является отличным противовирусным средством.
Рецепт смузи "Матча"
- 1 столовая ложка матчи
- 75 мл кокосовых сливок
- 75 мл питьевой воды
- 1/2 чайной ложки перетертого черного тмина
- 1/2 чайной ложки перетертого льна
- 1 чайная ложка стевии
Польза матчи: витамин С, минералы (кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы. Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируют содержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладают способностью “тормозить” старение.
Все рецепты являются уникальной разработкой эксперта по правильному питанию Евгении Гладкиной. Готовьте их во время диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.
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