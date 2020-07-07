6 рецептов смузи во время диеты

Вкусный завтрак или перекус, который принесет пользу организму и поможет снизить вес – это смузи. "Дни.ру" публикуют подборку авторских рецептов от эксперта по правильному питанию, блогера, автора ЗОЖ проектов "Голодный марафон" Евгении Гладкиной. Для приготовления вам понадобится всего несколько минут.

Уникальная по своей полезности добавка "тмин + лен"

Однажды, услышав, как Пророк сказал: "Поистине, этот черный тмин является средством против любой болезни, кроме "самма", я спросила: "А что такое “самм”?" – на что Пророк сказал: "Смерть". (Сахих Аль-Бухари. Книга медицины. Гл. 4. 1873).

Сделайте заранее заготовку для смузи. Для этого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотом виде в блендер.

Для усиления эффекта залейте на ночь семена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь, не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудка продукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказывает равномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспаление и обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легким слабительным эффектом.

Для приготовления смузи просто взбейте в блендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.

Рецепт смузи "Смородина со сливками"

4 финика (можно заменить 1 чайную ложку стевии)

2 столовые ложки смородины (одного сорта, или красную и черную в равных пропорциях)

100 мл питьевой воды

1 чайная ложка перетертого черного тмина

1 чайная ложка перетертого льна

1 столовая ложка кокосовых сливок

Вместо смородины можно использовать сезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие в состав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют на пищеварительную систему.

Рецепт смузи "Миндальный шоколад"

100 мл миндального молока

10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)

Корица на кончике ножа

1 чайная ложка перетертого черного тмина

1 чайная ложка перетертого льна

1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальное молоко обычно уже сладкое)

Какао-бобы содержат множество микроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни и является природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшая вероятность рака.

Рецепт смузи "Супер энергия"

0,5 предварительно замороженного банана (это важно для правильной консистенции)

100 мл питьевой воды

1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семян конопли

1 чайная ложка перетертого черного тмина

1 чайная ложка перетертого льна

Урбеч из конопли показан людям с низким гемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека (калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладает способностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самым снижая риск развития онкологии.

Рецепт смузи "Кофейный бум"

Эспрессо (1 порция)

1 чайная ложка кокосового масла

100 мл питьевой воды

Специи (все на кончике ножа): кайенский перец, красный перец, куркума

1 чайная ложка перетертого черного тмина

1 чайная ложка перетертого льна

1 чайная ложка стевии (если хочется напиток послаще)

Рецепт 5 "Витамин С"



3 столовые ложки жимолости (замороженной или свежей)

100 мл питьевой воды

1 чайная ложка перетертого черного тмина

1 чайная ложка перетертого льна

1 чайная ложка стевии

Жимолость оказывает мощный антиоксидантный эффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку в жимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживает иммунитет и является отличным противовирусным средством.

Рецепт смузи "Матча"

1 столовая ложка матчи

75 мл кокосовых сливок

75 мл питьевой воды

1/2 чайной ложки перетертого черного тмина

1/2 чайной ложки перетертого льна

1 чайная ложка стевии

Польза матчи: витамин С, минералы (кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы. Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируют содержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладают способностью “тормозить” старение.

Все рецепты являются уникальной разработкой эксперта по правильному питанию Евгении Гладкиной. Готовьте их во время диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.