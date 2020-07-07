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Lifestyle
6 рецептов смузи во время диеты

6 рецептов смузи во время диеты

Фото: pixabay.com
Вкусный завтрак или перекус, который принесет пользу организму и поможет снизить вес – это смузи. "Дни.ру" публикуют подборку авторских рецептов от эксперта по правильному питанию, блогера, автора ЗОЖ проектов "Голодный марафон" Евгении Гладкиной. Для приготовления вам понадобится всего несколько минут.
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Уникальная по своей полезности добавка "тмин + лен"

Однажды, услышав, как Пророк сказал: "Поистине, этот черный тмин является средством против любой болезни, кроме "самма", я спросила: "А что такое “самм”?" – на что Пророк сказал: "Смерть". (Сахих Аль-Бухари. Книга медицины. Гл. 4. 1873).

Сделайте заранее заготовку для смузи. Для этого смелите лен и черный тмин отдельно, а потом добавьте уже в перемолотом виде в блендер.

Для усиления эффекта залейте на ночь семена небольшим количеством питьевой воды, а утром используйте готовую смесь, не сливая жидкость. За ночь в емкости образуется очень ценный для желудка продукт – слизь, которая, совместно с гликозидом линамарином, оказывает равномерное обволакивающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта, уменьшает действие рефлюксов и всасывание токсинов, снимает воспаление и обладает обезболивающим действием. Такой напиток обладает естественным легким слабительным эффектом.

Для приготовления смузи просто взбейте в блендере все указанные в рецепте ингредиенты до однородной массы.

Рецепт смузи "Смородина со сливками"

  • 4 финика (можно заменить 1 чайную ложку стевии)
  • 2 столовые ложки смородины (одного сорта, или красную и черную в равных пропорциях)
  • 100 мл питьевой воды
  • 1 чайная ложка перетертого черного тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 столовая ложка кокосовых сливок

Фото: Пресс-служба

Вместо смородины можно использовать сезонную ягоду или замороженную. Пектин и пищевые волокна, входящие в состав фиников, снижают риск некоторых раковых заболеваний и благотворно влияют на пищеварительную систему.

Рецепт смузи "Миндальный шоколад"

  • 100 мл миндального молока
  • 10 штук бобов какао (перемолоть в какао-порошок)
  • Корица на кончике ножа
  • 1 чайная ложка перетертого черного тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии (но учтите, что миндальное молоко обычно уже сладкое)

Фото: Пресс-служба

Какао-бобы содержат множество микроэлементов и минералов. Какао увеличивает продолжительность жизни и является природным антиоксидантом, связывая свободные радикалы и уменьшая вероятность рака.

Рецепт смузи "Супер энергия"

  • 0,5 предварительно замороженного банана (это важно для правильной консистенции)
  • 100 мл питьевой воды
  • 1 чайная ложка (с горкой) урбеча из семян конопли
  • 1 чайная ложка перетертого черного тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна

Урбеч из конопли показан людям с низким гемоглобином, содержит много белка и полезен для нервной системы человека (калоризатор). Некоторые ученые считают, что конопляный урбеч обладает способностью очищать организм от холестерина и выводит канцерогены, тем самым снижая риск развития онкологии.

Рецепт смузи "Кофейный бум"

  • Эспрессо (1 порция)
  • 1 чайная ложка кокосового масла
  • 100 мл питьевой воды
  • Специи (все на кончике ножа): кайенский перец, красный перец, куркума
  • 1 чайная ложка перетертого черного тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии (если хочется напиток послаще)

Рецепт 5 "Витамин С"

  • 3 столовые ложки жимолости (замороженной или свежей)
  • 100 мл питьевой воды
  • 1 чайная ложка перетертого черного тмина
  • 1 чайная ложка перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии

Фото: Пресс-служба

Жимолость оказывает мощный антиоксидантный эффект, поэтому используется в качестве поливитаминного средства. Поскольку в жимолости витамина С не меньше, чем в лимонах, она чудесно поддерживает иммунитет и является отличным противовирусным средством.

Рецепт смузи "Матча"

  • 1 столовая ложка матчи
  • 75 мл кокосовых сливок
  • 75 мл питьевой воды
  • 1/2 чайной ложки перетертого черного тмина
  • 1/2 чайной ложки перетертого льна
  • 1 чайная ложка стевии

Фото: Пресс-служба

Польза матчи: витамин С, минералы (кальций, железо, калий), антиоксиданты. А самое интересное – полифинолы. Они снижают риск сердечных и онкологических заболеваний, регулируют содержание сахара в крови, помогают снизить артериальное давление и обладают способностью “тормозить” старение.

Все рецепты являются уникальной разработкой эксперта по правильному питанию Евгении Гладкиной. Готовьте их во время диеты и просто по желанию, и организм скажет вам спасибо.

7 июля 2020, 17:57

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