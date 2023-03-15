"Повышает риск смерти": врач раскрыл вредную привычку россиян

Наследственность играет значительную роль в продолжительности жизни, однако не всегда является определяющим фактором. Терапевт Оксана Драпкина поделилась интересным наблюдением. По ее мнению, чрезмерное количество соли в рационе вызывает смерть раньше времени. Слова эксперта приводит РИА ФАН.
Медик предупредила: в среднем россияне за последние десять лет употребляют за сутки в два раза больше соли, чем положено. Норма — не более пяти граммов. Врач считает, что вредная привычка досаливать еду увеличивает риск смерти на 50%, уточняет VSE42.RU.
Согласно данным, которые приводит терапевт, особенно внимательными нужно быть мужчинам. Статистика в их отношении более тревожна. "Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%", — делится специалист.