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Топовые операции к празднику

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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Один из способов удивить любимую – подарить исполнение мечты в клинике эстетической медицины.

Впрочем, женщина и сама может сделать себе такой презент – весной красоты и обновления хочется особенно сильно. "Дни.ру" поговорили с доктором медицинских наук, профессором Тиграном Алексаняном о самых востребованных операциях к празднику.

Ринопластика

Одна из самых популярных операций совершенствуется не только в методах проведения и более быстром восстановлении. Основная тенденция, которая приятно удивляет пластических хирургов, заключается в том, что девушки стали больше ценить индивидуальность, гармонизацию лица, а шаблонные и однотипные "носики" постепенно уходят в прошлое. Очень важно учитывать анатомические черты и прислушиваться к мнению хирурга, чтобы получить наилучший результат.

Какую методику операции выбрать, чтобы все прошло максимально комфортно?

"На сегодняшний день самым мягким и деликатным способом вмешательства является закрытая пластика носа, – рассказывает Тигран Алексанян. В процессе хирургического вмешательства мы определяем smas-слой (подкожно-мышечную апоневротическую систему) и оставляем ее целостной. Это значит, что сохраняются сосуды, качество кожи, минимизируется кровопотеря. Работа проводится мягко и деликатно, во время операции можно не только исправить форму носа, сузить спинку или скорректировать другие несовершенства, но и провести септопластику, чтобы восстановить правильное здоровое дыхание".

При работе с мягкими тканями во время операции отсутствуют лишние повреждения и травмы, поэтому отеков, гематом практически не бывает. К такому методу коррекции может прибегнуть даже достаточно возрастной пациент, когда важна повышенная внимательность к костно-хрящевой системе. Но, естественно, после одобрения хирурга, обследования и сбора всех нужных анализов.

Коррекция фигуры

Мечты о красивом и стройном теле весной становятся особенно сильными. Ведь впереди летний сезон! Если индивидуальные особенности организма, диеты и физические нагрузки не дают нужного результата, стоит попробовать липосакцию, липофилинг или абдоминопластику. Нужный метод вмешательства порекомендует врач, либо для достижения более яркого результата будет выбран комбинированный вариант.

Не менее популярна весной коррекция груди. И здесь врачи тоже отмечают приятную тенденцию: акцент сместился на форму груди, а не на ее размер. Все больше девушек предпочитают естественность – грудь должна аккуратно вписываться в образ, быть ярким дополнением фигуры.

Красивое тело – не всегда заслуга тренировок и диет. Даже известные топ-модели с помощью пластических хирургов возвращают себе плоский живот, привлекательные очертания и корректируют. После подобных вмешательств поддерживать новую форму, соблюдая рекомендации врача, будет совсем несложно.

Броулифтинг

Очень популярная операция, которая способна скорректировать многие проблемы верхней зоны лица. Например, убрать выраженный птоз, устранить морщинки и заломы в зоне лба, бровей, вокруг глаз, вернуть коже эластичность, свежесть и упругость.

Какими достоинствами обладает методика?

– достаточно быстрая реабилитация, минимум синяков и гематом;

– избавление от "усталого" взгляда и дряблости кожи;

– прекрасная совместимость со многими малоинвазивными методиками омоложения для достижения anti-age эффекта.

Важно!

Не стоит забывать, что если операция приурочивается к какой-то важной дате, то вмешательство надо планировать заранее: минимум за полгода. Какими бы щадящими ни были современные методики, подготовительный и восстановительный период никто не исключал. Кроме того, серьезные шаги не терпят гонки и суеты. Все должно быть обдуманно и согласовано с лечащим врачом, к выбору которого тоже нужно подойти ответственно.

10 марта 2023, 08:40
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
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