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Шоу-бизнес
"Нос и скулы переделаны по третьему разу": 58-летний Зверев о плохой работе пластического хирурга

"Нос и скулы переделаны по третьему разу": 58-летний Зверев о плохой работе пластического хирурга

На презентацию диска ремиксов на песню самого популярного диджея страны Кати Гусевой "Папик" в роскошный караоке-клуб "ФортеПьяно" поющий стилист Сергей Зверев пришел в закрывающей по самые глаза лицо черной маске. Но он не болен ковидом и не боится оспы обезьян, как может показаться со стороны. Просто ему не нравятся ракурсы, которые порой выбирают журналисты, когда пытаются снять звезду.

Продолжение: "Быстро переобулись": Зверев возмущен лицемерием критиковавших за спецоперацию России звезд
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"Я вижу, как снимают голливудских звезд – с каким уважением, с какой любовью, – говорит Зверев. – Может, актриса в жизни страшилище, но в этот момент на красной дорожке такая красотка! И вижу, как снимают жутко Софию Ротару, Аллу Пугачеву – одних из самых красивых звезд на нашей эстраде"

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 Сергей Анатольевич Зверев

Сергей Анатольевич Зверев шоумен, парикмахер

"Иной раз журналисты найдут такой свет, такой момент и такой ракурс, что кажется, будто артистка чуть не усралась перед камерой. Такой ловят момент, что кажется, будто артистку пучило и она уделалась. Вот и я знаю, что хорошо выгляжу, но почему меня снимут всегда так, что сижу потом, смотрю и думаю: "А что со мной было?" – поражен Зверев.

Cергей Зверев, Катя Гусева, Юлия Корелина. Фото: пресс-служба

Именно поэтому Зверев и в маске. "Решил, что меня сейчас опять окружат журналисты, крупно снимут все мои поры, кариес, как у Баскова все время снимают гланды", – говорит он.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сергей жутко расстраивается, когда видит в прессе свои неудачные кадры. "Мы все очень ответственно готовимся к выходу к поклонникам, к журналистам, потому что уважаем их, – пояснил Зверев. – А есть артисты, которым вообще по барабану – в чем он ехал в поезде, в чем блевал, в том идет на сцену. И ему плевать, как его снимут".

С Катей Гусевой. Фото: пресс-служба.

Можно, правда, подумать, что 58-летний Зверев сделал пластическую операцию, вот и скрывает пока свежие шрамы. Но он это категорически отвергает. "Мне пока рано, – божится он. – Я вообще к пластике никак не отношусь. Вижу, что половина шоу-бизнеса убрала себе подбородки, переделали нос, скулы, а то и по третьему разу. Посмотрел на них и понял, что мне такое не нравится, мне такое не надо. Просто сделано плохо. Может быть, другой хирург это лучше бы сделал".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Стилист признается: "Я, может, и хочу себе что-то сделать, но пока не время. Сейчас же начался сезон лесных пожаров, а я занимаюсь вопросами экологии".

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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Автор: 24 мая 2022, 08:40 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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