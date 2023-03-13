Почему дешевая пластика должна насторожить

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

"Мозг быстро отмирает": Найденную в снегу без признаков жизни Волочкову отправили в больницу "Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном "Срыв": жена еле живого Костомарова подала сигнал "Выверено все": Заявлено о разводе Татьяны Навки

Лента новостей

Понедельник 13 марта

10:40Модные провалы "Оскара-2023": Кто пришел в поношенной одежде, а кто слился с ковровой дорожкой? 10:20"Похож на гомосексуалиста": Пугачевой открыли глаза на смазливого Галкина* 10:00"Умер": страшная новость на странице пропавшего Шифрина убила поклонников 09:40"Говорит о детях": стали известны планы Киркорова на новую пассию 09:20Дом нападающего "Ливерпуля" Салаха ограбили за рубежом 09:00"Неизлечимое заболевание": как таскающийся по врачам Билан борется с ВИЧ 08:40Тест: отгадайте фильм с Яковлевой по цитате 08:20Почему дешевая пластика должна насторожить 08:00На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе? 06:27Как правильно выбрать книгу для ребенка, чтобы чтение было нескучным 02:41Какие операции не нужны никому? 00:02День святого Василия Исповедника: какой праздник отмечают 13 марта 22:09Тест: Отгадайте комедию Гайдая по кошке 20:15Овощное соте от Валерия Меладзе: рецепт на ура 18:58"Очень мне себя жалко": тяжелобольная Гузеева с отказавшим органом успела попрощаться 18:21"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 17:48Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно 17:45Орущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 17:04"Это волшебство": Безрукова нашла счастье с мужчиной на 11 лет моложе 15:57"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой 15:22"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 14:29"С перекошенным ртом от обиды": утонувшая в ненависти жена Газманова выбрала развод 14:18"Я стала мамой": обрюхаченная вне брака малышка из Ворониных предъявила новорожденный плод 13:12Хорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 12:54"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку 12:40"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой 11:50"Это мое дитя": спустя 4 года после похорон Началовой объявилась ее другая законная мать 11:38Слезы и море цветов: 46-летний Басков отмучился перед ножом хирурга 08:26Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт 06:15Каким должен быть творческий человек, чтобы добиться успеха и признания? 04:47Муравьиная доблесть: насекомые спасли сородичей от коварного паука (видео) 02:58Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян 00:01День святителя Григория Паламы: какой праздник отмечается 12 марта 22:27"Новый Мессия": певец SHAMAN взвалил на свои плечи особую функцию 20:10"Мама умрет": Ребенка неизлечимо больной Тодоренко спасает психолог 19:30Утяшева не находит себе места из-за жуткой трагедии: Перещелкивает очень 18:30Николаев откровенно об интрижке с 82-летней Светличной: Любит симпатичных парней 17:50"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 17:20"Не дай бог рядом с собой его иметь": опозорившаяся Королева высмеяла Тарзана после расставания 17:00"Пожизненное": стало известно о будущем психопата из Московского метро 16:50"Ужасно": Орбакайте осталась без копейки после бегства Пугачевой 16:30Черным по белому мрамору: Надпись на могильной плите у Заворотнюк вызвала шок 15:40Еле унесла ноги: жена Гуфа оказалась под капельницей после его дебоша 12:00"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность 11:00Попутала берега: совершившую страшную ошибку хамку Долину закатали в асфальт 08:12Переезд в Израиль, смерть зависимой жены, долгожданный сын: непростая судьба актера Сафонова 06:17Жизнь в палатке, трое детей, отказ от еды: что стало со звездой сериала "Две судьбы" Кулаковым 04:39Феномен дня: россиянки массово продают полученные на 8 Марта подарки 02:08Средний срок ипотеки вырастет до 27 лет 00:01Родительская суббота: что важно успеть сделать 11 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Почему дешевая пластика должна насторожить

187
Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"

При одном лишь упоминании пластической операции воображение невольно рисует большие финансовые траты.

Обычно пациенты осознают, что, помимо сложности хирургических процедур и необходимости достигнуть желаемого результата, существует этап консультаций со специалистами и, разумеется, финансовых издержек. Ложатся они на клиента, а, следовательно, он рассчитывает на благополучный исход — заметные эстетически благоприятные изменения во внешности и минимальный побочный эффект. Почему дешевая пластика должна насторожить рассказал ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

В интернете и других рекламных источниках нередки предложения сделать пластику по стоимости заметно меньшей, чем в среднем, за ту же операцию, в аналогичных клиниках в одном и том же городе. Совершенно необязательно, что привлекательная цена на деле – лишь приманка и в дальнейшем ценник неминуемо взлетит за счёт навязанных услуг. Вполне допустимо, что реальная стоимость не изменится либо увеличится незначительно. Отсюда возникает вопрос: почему условная клиника может запросить у клиента плату ощутимо меньшую, чем у конкурентов, и нет ли повода насторожиться прежде чем оказаться на операционном столе в дешевом хирургическом центре?

Работа квалифицированного пластического хирурга, в любом случае, не может оцениваться низко. Академические познания и практические навыки даются специалистам данной категории настолько непросто, что предпосылок для обесценивания сделанных вложений нет. Постижение бесчисленных тонкостей медицины занимает годы, наработка солидного опыта – не менее длительная стадия, подразумевающая теоретическую подкованность, ответственное отношение к профессии и мотивированность. Едва ли все это объяснит дешевизну пластической операции.

Все же необходимо понимание, каким образом прийти к адекватной стоимости и что брать за основу при сравнении клиник, а также какие ценовые предложения — заманчиво низкие либо, наоборот, завышенные – стоит вовсе миновать.

Чаще всего, полагаясь на рекомендации знакомых и отзывы интернет-пользователей, определяют шорт-лист медицинских центров и конкретных пластических хирургов, специализирующихся на необходимой операции. Из списка отбираются наиболее квалифицированные и опытные.

Важно, чтобы у принимающей клиники имелась лицензия на осуществление медицинской деятельности, включающая следующие позиции: пластическая хирургия, анестезиология-реаниматология, клиническая лабораторная диагностика, операционное дело, рентгенология и трансфузиология. Соответствующее подтверждение должно предоставляться по требованию клиента, как минимум, в виде копии лицензии, при этом ее подлинность всегда можно проверить на интернет-портале Росздравнадзора. В свою очередь пластический хирург должен иметь диплом врача, удостоверение об окончании профильной ординатуры (либо диплом о профессиональной переподготовке) и сертификат специалиста врача-пластического хирурга.

При условии, что ценовая политика медучреждения предварительно соответствует платёжным ожиданиям клиента, имеет смысл посетить первичную консультацию, чтобы получить общее представление о клинике, её сотрудниках, подготовке к операции, а также подходе хирурга к особенностям здоровья и запросам пациента. Кроме того, что пластический хирург должен понимать, какого результата от него ожидают, большую роль играет то, что клиент должен получить реалистичный прогноз, достижима поставленная задача или её выполнение затруднительно. Обоюдное взаимопонимание здесь крайне необходимо, поскольку с высокой долей вероятности оно будет вознаграждено успехом операции.

Одновременно проговаривается окончательная стоимость пластической операции. В нее входит, как плата, непосредственно, за работу хирурга и ассистирующих врачей, так и расходы на импланты, анестезию, клиническое оборудование, медикаменты, консультации и нахождение пациента в стационаре. Очевидно, финальная цена формируется путем сложения всех расходов и в данном вопросе для клиента полезно демонстрировать любопытство и пытливость, так как обнаружить уже после операции, что цена начальной оферты многократно выросла — не самая приятная новость.

Как мы видим, на цену пластики влияет масса факторов (квалификация врача, вид и сложность операции, расположение клиники, её престиж и ценовая политика), любой вправе сопоставить представленный ему прейскурант с предложениями похожих клинических центров. Именно по этим причинам, дешевая пластика должна насторожить клиента, если что-то в клинике не так, то и цена будет соответствующей.

Дешёвая пластика должна настораживать не менее, чем чрезмерно дорогая. Вместе с тем практика показывает, что причины дешевизны и дороговизны пластической хирургии совершенно разные: в первом случае налицо пороки, связанные с низкой квалификацией персонала, некачественным медицинским оборудованием, дурной репутацией клиники, отсутствием предусмотренных законом документов, что является явной предпосылкой для вреда жизни и здоровью пациента; во втором же случае речь идет о перегибах в ценовой политике компании, что не менее удручающе, но не столь вредно и опасно в медицинском аспекте.

Несправедливо не упомянуть, что, как и во многих сферах предпринимательства, в частной пластической хирургии широко распространена практика акционного снижения цен на некоторые виды операций. Как правило, весомые скидки предоставляются с целью размещения фото– и видеоматериалов операции (ее результатов на реабилитационно-восстановительной стадии) в тематических пабликах социальных сетей, портфолио молодых специалистов и научно-практических изданиях.

13 марта 2023, 08:20
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маркл, Орейро, Найтли: шесть голливудских красоток с неидеальными лицами

По теме

Какие операции не нужны никому?

Чем опасна "инъекционная" пластика?

На какие заболевания может указывать боль в заднем проходе?

Названы тревожные симптомы.

Какие операции не нужны никому?

Некоторые операции только вредят.

Баня: полезно или нет? Отвечает эксперт

Что нельзя делать в бане?

Косит одна болезнь: Какая основная причина гибели россиян

Врач дал совет по лечению ССЗ.

Понижает давление: полезный весенний напиток по совету диетолога

Витаминный заряд для иммунитета в одной кружке.

Выбор читателей

12/03Вск"Он справится": будущее калеки Костомарова решили Высшие силы 12/03ВскОрущий от любви Киркоров выдал пассию на фоне жарких совокуплений: Крепко 12/03ВскХорошо берет: румяную Цымбалюк-Романовскую сняли за утехами с мужским прибором 11/03Сбт"Успехов ему": Кудрявцева стряхнула молодого мужа-бездельника со своей шеи 12/03Вск"Принцесса бодун": проснувшаяся без платья Волочкова похвасталась проведенной ночью 11/03Сбт"Полный отказ": над пережившим ампутацию Костомаровым нависла новая опасность