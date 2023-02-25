Агрессия и раздражительность: как обуздать негативные эмоции

Причиной таких негативных эмоций как агрессия и раздражительность может стать эмоциональный дисбаланс одной из чакр. Об этом журналистам издания "Подмосковье сегодня" рассказала энергопрактик Ольга Шедар.
Оказывается, что при избыточной активности чакры Анахата, человек становится слишком чувствительным к окружающему миру, начинает воспринимать все события слишком тонко и близко к сердцу. Становится открытым, искренним и ждет от окружающих того же отношения, но, увы, часто его не находит. В таком случае, у человека возникает ощущение, что он всем безразличен, его никто не любит, а каждый его жест и проявление внимания не находят отклика и остаются незамеченными.
Возможна, разумеется, и противоположная ситуация, когда в Анахате энергии слишком мало. Тогда человек становится агрессивным, требовательным. И даже тогда, когда хочет проявить заботу о любимых, становится навязчивым, продавливающим личное пространство.
"Очень полезна музыка Моцарта", – напоследок сказала энергопрактик о способе гармонизировать каждую из существующих чакр.