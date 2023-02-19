5 способов раскрыть женское предназначение

Простые правила от эксперта.

Рано или поздно каждая женщина сталкивается с вопросом своего предназначения. О том, как обрести себя и осознать свою роль в нашем мире, рассказывает Перукуа – музыкант, композитор, автор и ведущая тренингов по саморазвитию для женщин, топ-исполнительница в жанре World Music в Австралии.

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Шаг №1: поймите смысл слова "предназначение"

Чтобы определиться со своим предназначением, сначала требуется понять смысл этого понятия. Можно сказать, что это некий жизненный путь, соответствующий вашей сущности. Это способ жить в гармонии с собой, ощущать себя "в своей тарелке", удовлетворять личные потребности, претворять в жизнь мечты, радоваться каждому прожитому дню. Человек, который идет своей дорогой, чувствует себя полноценной личностью. Поэтому большинство людей стараются отыскать свой путь.

Предназначение основано на поиске себя и выявлении своих нужд. Это может быть карьерное продвижение, интересные занятия, семья и многое другое. Универсального варианта не существует: у каждого человека дорога своя. Кто-то обретет счастье в рождении детей и устройстве домашнего очага, а кто-то найдет себя в спорте, преподавании или бизнесе.

Шаг №2: освободитесь от навязанных мыслей

Порой мысли мешают нам идти своей дорогой. Дело в том, что человеческое мышление во многом зависит от внешних факторов. Большое значение имеет мнение окружающих, установки из СМИ, интернета, кинофильмов и т.д. Под их влиянием у нас появляются так называемые "голоса в голове" – мысли и взгляды, навязанные извне. Но зачастую они никак не сочетаются с нашей истинной личностью. Эти голоса могут менять жизненные установки и сбивать с верного пути. Поэтому каждый человек должен уметь обрабатывать информацию. Необходимо различать, какие мысли вам навязал кто-то другой, а какие относятся к вашим собственным умозаключениям.

Шаг №3: уберите из жизни коллективные установки и избавьтесь от психотравм

Коллективной установкой называют устойчивое мнение группы людей. Сюда входят убеждения общества, взгляды определенных слоев населения, профессиональных объединений. Проблема в том, что многие их таких программ не соответствуют действительности. К примеру: "честным путем не получится заработать хороших денег" или "на высокооплачиваемую работу нельзя попасть без блата". Эти ошибочные стереотипы не дают нам искать свой путь. Мы даже не пробуем что-то сделать, потому что не видим в этом смысла. Мы считаем, что в любом случае ничего не выйдет. Но если человек будет бездействовать, то и обрести себя у него не получится. Чтобы раскрыть свое предназначение, мы должны освободиться от подобных установок.

Еще одна проблема в поиске своего предназначения – психотравмы. Из-за них человек может стать неуверенным в себе, заполучить страх перемен и искажение самооценки. Все это будет играть роль преграды к определению своей жизненной дороги. В этом случае стоит посетить специалиста, который занимается психологическими расстройствами. С его помощью можно проработать травмы и получить возможность обрести себя.

Шаг №4: пользуйтесь всеми возможностями и живите с любовью

Зачастую предназначение человека лежит буквально на поверхности, но он этого не видит. Задействуйте все возможные варианты, чтобы определиться со своей дорогой:

Поразмышляйте о своих интересах: что вы хотели бы делать по жизни? Что хорошо получается? Какие у вас способности?

Мысленно вернитесь в детство и постарайтесь вспомнить, кем вы мечтали стать.

Спросите близких людей о том, кем они вас видят.

Практикуйте медитации – они позволяют прислушаться к себе и понять свою дорогу.

Ищите новые занятия – очень вероятно, что в одном из них вы найдете дело по душе.

И главное – делайте все с любовью в сердце.

Шаг №5: постарайтесь заручиться поддержкой

В жизни каждого человека должны быть люди, которые в него верят. Найдите для себя тех, кто всегда окажет вам поддержку во всех делах, не станет критиковать и навязывать свои взгляды. С помощью родных и близких вам будет гораздо проще отыскать свой истинный жизненный путь.