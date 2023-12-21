Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку

Соленая рыбка – одно из любимейших угощений. Ее используют и для салатов, и как самостоятельное блюдо.

Сельдь – рыба, которую чаще всего можно встретить на полках отечественных магазинов. Купить ее можно как свежемороженую, так и уже приготовленную. Врачи предупредили, что угощение полезно не для всех. Как же правильно выбрать селедку и кому не стоит ее предлагать? Ответы на вопросы публикует "Пятый канал".

Выбор

Качественная селедка должна иметь серебристую чешую, светлые глаза. Важно обратить внимание на отсутствие каких-либо подтеков и повреждений. Если животик у рыбы мягкий, то скорее всего там икра, если тверже, то молока. Приобретать продукт рекомендуется в проверенных местах, в которых соблюдаются сроки и условия хранения..

Польза и вред

Селедку не рекомендуется употреблять в пищу людям, страдающим от гипертонической болезни. Большое количество соли может спровоцировать подъем артериального давление. Категорически запрещена эта рыба лицам с тяжелыми заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта.

Продукт из-за большого содержания Омега-3 очень полезен для больных диабетом. Рекомендуется включать эту рыбу и в рацион питания людям, страдающим от сердечных недугов. При этом важно помнить, что лучше есть селедку не чаще двух раз в неделю.

Способы приготовления

Выбирать можно из собственных предпочтений. Пресервы, консервы, уже соленая селедка или же свежемороженая рыба, которую хозяйки готовят в домашних условиях. В данном вопросе не может быть однозначных рекомендаций, ведь это индивидуальные предпочтения. Важно лишь помнить о необходимости следить за сроками хранения продуктов.