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Понедельник 11 декабря

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Три правила правильного питания в новогодние праздники

Три правила правильного питания в новогодние праздники
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Новогодние праздники – отличное время для похода в гости, корпоративных вечеринок и домашних посиделок. Каждый раз при этом сбор гостей проходит за большим столом, накрытым разнообразными блюдами.

Любимый зимний праздник часто заканчивается разочарованием из-за лишних килограммов. Посиделки с большим количеством разнообразной еды вдруг проявляются на боках и животе. Ридлайф.ру публикует три не очень сложных правила, придерживаясь которых можно сохранить красоту и здоровье.

  • Откажитесь от желания сесть на строгую диету перед праздниками. Лучше всего внимательнее следить за количеством и частотой приема пищи.
  • Перестаньте укорять себя за лишнюю порцию угощения. При следующем застолье откажитесь от дополнительного салата или горячего блюда.
  • Пейте больше воды и морсов, отказавшись от алкоголя. Он провоцирует аппетит, равно как и сладкие напитки.

Если же избежать употребления большого количества калорий не удается, то компенсируйте застолье активными прогулками, играми на свежем воздухе и катанием. Отлично, если получится не прерывать занятия в спортивном зале даже во время новогодних каникул.

11 декабря 2023, 02:30
Накрытый стол. Фото: © Victor Lisitsyn\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Ридлайф.ру✓ Надежный источник

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