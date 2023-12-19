Только мешает в борьбе со стрессом: чем не стоит заедать проблемы

Питание напрямую действует на настроение человека, его желания и самочувствие. Рассказываем, что не стоит есть во время стрессовых ситуаций.

В сложных жизненных ситуациях важен не только правильный настрой, но и продуманный рацион питания. Важно исключить из меню жирную пищу. К такому выводу пришли ученые, проведя ряд соответствующий исследований, пишет Ридлайф.ру.

При стрессе организм человека испытывает пиковые нагрузки. Давление повышается, а стенки сосудов испытывают дополнительную нагрузку. Если человек ест что-то жирное, то сосудистая функция еще больше угнетается. Все это приводит к испорченному настроению, головным болям и риску развития дополнительных осложнений в работе сердечно-сосудистой системы.

При этом ученые не стали останавливаться и решили установить полезные продукты. При стрессе отлично подойдет пища, содержащая полифенолы. Это, например, фрукты, овощи, ягоды и какао. Полноценный рацион питания поможет быстрее стабилизировать работу мозга и пережить сложную ситуацию.