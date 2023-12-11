Желудочный грипп: как пережить ротавирус с минимальным дискомфортом

Острая кишечная инфекция может доставить массу неприятных ощущений. Рассказываем, в чем опасность коварного недуга.

Заболеть желудочным гриппом может каждый. Болезнь передается и воздушно-капельным путем, и при бытовых контактах, и через немытые руки и продукты. Симптомы могут проявиться уже на второй-третий день после попадания возбудителя в организм, пишет Ридлайф.ру.

Чаще всего заболевший чувствует:

Боль в животе.

Диарея.

Многократная рвота.

Повышение температуры тела.

Боль при глотании.

Необходимо избежать обезвоживания организма. Поэтому больным рекомендуется на время отказаться от твердой пищи. Лучше приготовить бульон. Больше пить напитки без кофеина: морс, воду. После стабилизации состояния можно будет переходить на продукты, которые усваиваются быстро и легко: мясо птицы, картофельное пюре, рис.

Важно получить квалифицированную консультацию врача. Лучше не принимать лекарства без назначения, так как ряд препаратов могут ухудшать течение болезни. Общая продолжительность болезни не превышает 7 дней. Дольше симптомы остаются у лиц с ослабленным иммунитетом и хроническими недугами.