С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы

Грядут холода, а это значит, что самое время помочь организму к ним адаптироваться. Как это сделать – объяснил врач.

Даже самые крепкие и здоровые люди не забывают обращать внимание на смену погоды. Многие регионы России настигли дожди, ветер и даже заморозки. Однако это не повод лежать на диване, укутавшись в плед. Лучше взять на заметку рекомендации врача и пережить ненастье с заботой о себе.

Итак, укрепляем иммунитет в преддверии зимы. Терапевт Линар Яруллов предлагает выделить время на умеренные физические нагрузки. Как передает "Радио 1", также специалист предложил улучшить дневной рацион питания. По его словам, наполовину он должен состоять из растительной пищи, а остальная часть — из белковых и богатыми углеводами блюд.

Сайт "Вести Подмосковья" отмечает: желательно избегать стрессовых ситуаций и хорошо высыпаться. Нормой считается ночной сон продолжительностью от восьми часов в сутки. Он позволяет организму достаточно отдохнуть и восстановить энергию для дневных активностей.