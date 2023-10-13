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Пятница 13 октября

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"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать?

"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать?
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Камила Исаева

Камила Исаева

 Эксперт по воспитанию и развитию детей. Врач-натуропат, фито и ароматерапевт, рефлексотерапевт, иридолог.

Чувствовать усталость после напряженного рабочего дня, интенсивной физической нагрузки, долгой дороги или сильного стресса – нормально. Но если сонливость, упадок сил, вялость не проходят даже после продолжительного отдыха, стоит насторожиться.

О возможных причинах постоянной усталости рассказала Камила Исаева – терапевт, эксперт по воспитанию и развитию детей.

Признаки хронической усталости

Все больше людей сегодня предъявляют жалобы на хроническое желание спать даже в течение дня, упадок сил, чувство постоянного утомления. Есть несколько характерных признаков того, что у вас хроническая усталость:

  • сонливость, даже если ночной отдых был полноценным;

  • нехватка концентрации на делах;

  • проблемы с памятью;

  • необычные головные боли;

  • трудности при выполнении физических упражнений;

  • боль в мышцах;

  • сложности с утренним подъемом;

  • чувство утомления в течение всего дня;

  • острое желание регулярно вздремнуть.

Психологической усталостью считается, когда вам больше не хочется что-то делать, вы испытываете чувство незаинтересованности в деятельности, которая обычно нравится.

Нельзя игнорировать это состояние, важно выяснить его причины. У каждого они будут свои. Выяснив их, вы сможете восстанавливать энергию и жизненные силы, а также преодолевать состояние постоянного упадка сил на длительное время.

Причины постоянной усталости

Если ваше состояние вялости и утомления перманентно, несмотря на отдых, вы разбиты, как только просыпаетесь, и чувство, будто всю ночь и не спали, нужно задаться вопросом: «Почему так происходит?». И обязательно искать решение.

Причины, в первую очередь, нужно искать в следующих патологиях и исключить их:

1. Анемия.

2. Дефициты в микроэлементах.

3. Дефицит витамина D3.

4. Истощение надпочечников.

5. Эндокринные патологии.

6. Гипотиреоз.

7. Сахарный диабет.

8. Неправильное питание.

9. Проблемы в ЖКТ, недостаток синтеза гормонов, расстройства кишечника (именно в кишечнике синтезируется серотонин).

10. Инфекционное заболевание.

11. Апноэ во сне.

12. Черная плесень в доме.

Также определенные лекарства могут давать побочные эффекты. Обязательно проверьте те, что вы принимаете. В этом случае стоит подключить инструменты по снижению негативных лекарственных воздействий: поддержка печени, надпочечников и т.п.

Дополнительные инструменты для поддержания бодрости организма

После исключения либо подтверждения перечисленных причин, нужно подключить дополнительные инструменты, которые помогут восполнять жизненные силы вашему телу. Обратите внимание на следующие параметры.

Качественный сон

Правильный ночной отдых – это основа здорового тела. Наиболее важна его своевременность – необходимо ложиться не позже 23.00. Спать в полной темноте, в хорошо проветриваемом помещении.

Если у вас плохой сон, сложности с засыпанием, то возвращаемся вверх – к причинам сонливости. Первым этапом в восстановлении будет налаживание режима дня.

Здоровое питание

Это основа основ качественного сна и здорового тела. Для синтеза гормонов сна вашему организму необходимы хорошие аминокислоты (строительные блоки белков), а также витамины и минералы. Диета, бедная питательными веществами и богатая обработанными продуктами, может привести к появлению дефицитов в долгосрочной перспективе. Это обязательно скажется на здоровье. Без этих полезных питательных веществ организм не сможет вырабатывать гормоны, необходимые для подготовки ко сну и расслаблению: серотонин, мелатонин, ГАМК.

Если вечерняя диета богата слишком быстрыми углеводами, сахарами, то ночью ваша пищеварительная система будет перегружена. Из-за этого вы можете просыпаться ночью или испытывать трудности с засыпанием.

Употребление сахара или продуктов с высоким содержанием углеводов способно нарушить уровень сахара в крови. Затем вы перейдете от гипергликемии к гипогликемии с провалами в течение дня. Будет непреодолимое желание есть много сладкой пищи, чтобы компенсировать эти падения. И возникает порочный круг. Чтобы соблюдать правильное питание от усталости, вы должны обеспечить свое тело хорошим потреблением витаминов, минералов и полезных жиров для работы нервной системы.

Диета в натуропатии должна быть максимально разнообразной: свежие овощи и фрукты, по возможности сырые, качественные белки, ненасыщенные жирные кислоты, сложные углеводы. Также обогащайте рацион такими продуктами, как проросшие семена, спирулина (органическая Био), лактоферментированные овощи.

Физическая активность

Малоподвижный образ жизни приводит ко многим хроническим патологиям. Для поддержания здоровья и хорошей энергии достаточно 30 минут умеренной активности в день.

Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

13 октября 2023, 06:42
Фото: Pixabay.com
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