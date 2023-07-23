5 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта

Как восстановить сон? Как вписать тренировки в свое загруженное расписание? Какие методики йогатерапии могут облегчить боль в спине? На эти и многие другие вопросы о физической активности, здоровье и питании отвечают авторы книг из нашей подборки, составленной совместно с книжным сервисом Литрес. Рецепты, комплексы упражнений и правильная мотивация – все для отличного самочувствия и прекрасного внешнего вида.



"Чтобы получать пользу от тренировок в той же степени, в какой ее получают профессионалы, вам не нужно обладать хорошей физической подготовкой. Вам просто нужно обладать некоторым уровнем тренируемости, который есть у них", — уверяют популярный тренер, знаток в области спортивного питания Мэт Фицджеральд и главный наставник команды профессиональных бегунов Бен Розарио. Они рассказывают о техниках бега, питании, восстановлении и прочих условиях подготовки бегунов, а также делятся планами тренировок на все востребованные дистанции. Авторы помогут проработать мотивацию, составить план тренировок и сделать пробежки регулярными. Книга подходит для начинающих бегунов и тренеров.

Известный йогатерапевт, врач-кардиолог, специалист по спортивной медицине Артем Фролов уверен, что хатха-йога эффективно помогает в лечении и восстановлении при остеохондрозе, межпозвонковых грыжах, бронхиальной астме, артериальной гипертензии, варикозной болезни и других заболеваниях. Многие годы автор использует ее в своей профессиональной практике и убедился в эффективности метода. Автор подробно объясняет причины и следствия различных заболеваний, при которых может помочь йоготерапия. Особенное внимание уделяет лечению заболеваний позвоночника. В книге есть множество рекомендаций и комплексов упражнений с подробными инструкциями, фотографиями и объяснениями. Также здесь представлены результаты научных исследований, подтверждающих положительный эффект методики.

Полезны ли разгрузочные дни? Нужно ли устраивать детокс организма от вредных веществ? В чем опасность популярных диет? Это и не только объясняет врач-диетолог, один из основателей образовательного центра в области фитнеса и медицины Александр Бурлаков. Он анализирует еду в ракурсе науки и проверенной медицины, разрушает нашумевшие мифы и помогает выработать здравое восприятие питания. Вы увидите детальные разборы модных диет, узнаете итоги последних научных экспериментов, связанных с пищей, научитесь анализировать информацию о продуктах питания и их влиянии на организм, начнете получать от еды удовольствие без опасений за свою внешность.

"Невозможно работать над качеством сна, не учитывая то, как проходит период бодрствования. Невозможно улучшить свое самочувствие в течение дня, не улучшив ночного отдыха", — пишет специалист по нарушениям сна Европейского общества исследования сна Нурия Рур. В этой работе она доступно и интересно объясняет значение сна для организма, делится выводами недавних официальных исследований этой существенной части нашей жизни и делится методиками, которые помогают улучшить качество сна. Благодаря советам автора, вы научитесь быстро засыпать вечером, легко просыпаться утром и будете чувствовать себя бодрым и работоспособным продолжительное время. Книга будет полезна читателям всех возрастов.

Сегодня медитация стала популярной практикой, зачастую теряя свою духовную составляющую. Причина тому — кажущаяся запутанность ее правил и основ. Книга подлинного тибетского ламы Бокара Ринпоче поможет восстановить этот важный элемент. Благодаря многолетней практике и умению просто и понятно объяснять сложные вещи, автор позволит понять, что буддизм может стать частью духовного мира каждого, а его мудрость и спокойствие вполне вписываемы в современный вечно спешащий мир. Вы найдете здесь подробное объяснение сути медитативных практик и постулатов, советы по концентрации и сможете вписать медитацию в свою жизнь, тем самым наполнив ее гармонией, благодарностью и доброжелательностью. Книга будет интересна опытным и начинающим практикам.