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Коронавирус
Заслуженный врач России оценил вероятность новой волны коронавируса

Заслуженный врач России оценил вероятность новой волны коронавируса

Эксперт рассказал, будет ли шестая волна коронавируса.
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По словам экспертов, сейчас в России наблюдается пик пятой волны коронавируса. Каждый день в среднем выявляется 180 тысяч зараженных, при этом госпитализируется 10-20 тысяч человек с ковидом. Также известно, что ежедневно умирают примерно 700 пациентов.

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Причиной небывалого всплеска заражений является омикрон-штамм коронавируса, выявленный в Южной Африке в конце 2021 года. Уже тогда специалисты обратили внимание, что этот вариант инфекции отличается повышенной инвазивностью, но меньшей летальностью.

Несмотря на то, что пятая волна коронавируса еще не пошла на спад, специалисты комментируют предположения о шестой волне. Член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый считает маловероятным рост заболеваемости ковидом в ближайшее время.

"Я думаю, что все-таки более вероятно, что постепенное будет снижение", – поделился мнением сенатор.

Однако врач допустил появление нового штамма коронавируса, который может стать причиной новых волн.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко объяснила, почему жаропонижающие препараты могут быть опасны при ковиде, вызванном омикрон-штаммом коронавируса. Их не следует принимать без контроля специалистов.

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Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Автор: 15 февраля 2022, 19:21 Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник

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