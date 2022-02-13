Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19

Коронавирус в России сегодня протекает легче благодаря омикрон-штамму, но все еще требует особого подхода к лечению.

При заражении омикрон-штаммом коронавирусной инфекции COVID-19 не следует бесконтрольно принимать иммуномодуляторы и жаропонижающие средства. Об этом заявила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Романенко обратила внимание, что эффективность иммуномодуляторов пока не доказана, а последствия их приема могут быть непредсказуемыми. По мнению специалиста, молодые пациенты в них не нуждаются, а для людей старшего возраста они могут быть не только бесполезны, но еще и опасны, если коронавирус протекает на фоне других заболеваний.

Коронавирус в России сегодня зачастую вызывает у инфицированных повышение температуры тела. Татьяна Романенко рекомендует в таких случаях принимать парацетамол, но не использовать комбинированные жаропонижающие средства. Медик пояснила, что хотя такие препараты лучше "сбивают температуру", они могут способствовать нарушению свертываемости крови и повышают нагрузку на печень. Кроме того, эти лекарства могут вызвать аллергию и полипрагмазию в случае одновременного приема нескольких препаратов. Поэтому необходимо внимательно читать прилагаемую к ним инструкцию и по возможности принимать такие лекарства только по назначению врачей.