В России выявили около 180 тысяч новых случаев коронавируса COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено около 180 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом свидетельствуют обновленные данные отечественного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, которые привел RT.
По информации оперштаба, к понедельнику в стране зафиксировали еще 180 456 заболевших ковидом, 97 185 выздоровлений и 683 смертельных случая. Таким образом, общее количество заразившихся с начала пандемии в России составило 14 313 965 человек, выздоровевших – 11 333 044 человек, а число летальных исходов достигло 340 931, сообщает телеканал "360".
Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляют в Санкт-Петербурге, где ковид подхватили 11 384 жителей, 7 369 человека справились с заболеванием и 70 скончались. На втором месте по тяжести эпидемиологической ситуации находится Москва: в столице COVID-19 заразил9 616 человек, вылечить удалось 28 915 человек, 82 пациента умерли. Тройку антилидеров замыкает Московская область с 6398 случаями заболевания, 8163 выздоровлениями и 36 летальными исходами, передает "Радио 1".
Напротив, меньше всего новых случаев коронавируса фиксируется в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе 97 и 74 заболеваний соответственно.