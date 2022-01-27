Москвичи с симптомами ОРВИ смогут открыть и закрыть больничный дистанционно

В Москве за последние сутки выявили более 26 тысяч случаев заражения коронавирусом – столица принимает новые меры для борьбы с ростом заболеваемости. Теперь горожане с симптомами ОРВИ могут получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный.

