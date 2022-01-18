Процент госпитализированных с COVID-19 в Москве снизился на 46%

Несмотря на двукратный рост заболеваемости COVID-19 в Москве из-за штамма "Омикрон", уровень госпитализаций остался практически на том же уровне. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

