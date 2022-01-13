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Коронавирус
Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Главврач больницы в Коммунарке назвал способы защиты от омикрон-штамма коронавируса

Специалисты полагают, что совсем скоро Россию накроен пятая волна коронавируса.
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Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксировано порядка 700 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. По мнению экспертов, эта цифра будет стремительно расти, поскольку этот вариант инфекции является самым заразным.

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Как обезопасить себя, рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Беседуя с журналистами, специалист напомнил, что по-прежнему необходимо правильно носить маски и регулярно их менять. В борьбе с коронавирусом, по словам эксперта, остается действенной вакцинация и ревакцинация.

Проценко отметил, что несмотря на появление новых вариантов инфекции, такие вакцины, как "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработанные Центром имени Гамалеи), эффективны. Они защищают от тяжелых форм заболевания и летального исхода. Но даже после прививки необходимо соблюдать рекомендации специалистов.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Москва готовится к ухудшению эпидобстановки из-за омикрон-штамма коронавируса. Изучив ситуацию в мире, столичные власти объявили о мобилизации дополнительного коечного фонда. В городе усилен контроль за выполнением требований Роспотребнадзора.

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Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Автор: 13 января 2022, 20:27 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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