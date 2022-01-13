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Коронавирус
Москва готовится к ухудшению эпидобстановки из-за омикрон-штамма коронавируса

Москва готовится к ухудшению эпидобстановки из-за омикрон-штамма коронавируса

Новая волна заболеваемости ковидом в Москве может превзойти все предыдущие.
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"Омикрон" наступает

На этой неделе глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что уже в феврале 2022 года половина населения Европы будет заражена омикрон-штаммом коронавируса. За последние семь дней новый вариант инфекции обнаружили у 15 миллионов человек. Такого не было за все время пандемии.

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Наблюдая за статистикой, Москва также готовится к резкому ухудшению эпидобстановки. В столице не исключают, что новая волна заболеваемости ковидом превзойдет предыдущие. Есть одно утешение: омикрон-штамм может оказаться не таким опасным, как "дельта".

По словам главного научного сотрудника Центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, летальность нового варианта в России составит 0,5%, а в странах с более высоким уровнем вакцинации – 0,1-0,2%. У "дельты" иные показатели. Уровень летальности этого штамма составляет 2-3%.

Эксперты полагают, что новый всплеск заболеваемости ковидом в Москве произойдет уже в ближайшие дни. Из-за омикрон-штамма столичные власти уже объявили о мобилизации дополнительного коечного фонда и необходимости усиления контроля за выполнением требований Роспотребнадзора.

Что нужно знать

Одно из главных отличий "омикрона" от других вариантов коронавируса – короткий инкубационный период. Первые симптомы ковида могут появиться через три-пять дней. Заразившийся может быть опасен для окружающих уже спустя сутки после инфицирования.

Новый штамм весьма опасен не только для пожилых людей, но и для детей, а также молодежи. В Южной Африке заметили, что доля госпитализаций граждан моложе 19 лет выросла с 4% до 16%, от 20 до 39 лет – с 15% до 37%.

Стоит помнить, что "омикроном" могут заразиться переболевшие и вакцинированные. При этом вакцины по-прежнему защищают от тяжелых форм заболевания или летального исхода. Привитым российскими вакцинами новый вариант коронавируса не так страшен, ведь "Спутник V" считается едва ли не самой эффективной защитой. Это замечают даже за рубежом.

Москва сейчас

11 января 2022 года в Москве зафиксировали 4 635 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекорд за последние недели. Ситуация в столице уже напоминает осень 2021-го, когда наблюдался всплеск заболеваемости. Учитывая высокую заразность "омикрона", статистика может стать более удручающей.

Московская система здравоохранения продолжает демонстрировать полную боевую готовность. В городе круглосуточно ведется мониторинг заболеваемости ковидом, продолжается вакцинация. Мягкие эпидемиологические ограничения пока сохраняются, однако не стоит забывать о правилах безопасности в пандемию: по-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.


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Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы. / АГН Москва
Автор: 13 января 2022, 15:41

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