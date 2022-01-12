Как бороться с новыми вариантами коронавируса – ответ вирусолога

Эксперт рассказал о создании неопасного варианта коронавируса в лабораториях.

За два года появилось множество вариантов новой коронавирусной инфекции – "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "омикрон" и даже "дельтакрон". Ученые не торопятся говорить о существенной разницы между ними, лишь напоминают об опасности каждого из них. Как бороться с вариантами коронавируса, рассказал руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Национального исследовательского центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

По словам вирусолога, спастись как от новых, так и более ранних вариантов выявленной в конце 2019 года инфекции поможет вакцинация. Она защищает человека от тяжелого течения болезни. Гущин заметил, что в странах, где уровень вакцинации высокий, количество госпитализаций и летальных исходов уменьшилось в разы.

Некоторые эксперты предполагают, что омикрон-штамм коронавируса может стать так называемой вакциной, поскольку в большинстве случаев он не приводит к тяжелой форме заболевания. Гущин согласен, что этот вариант инфекции, как и остальные, формируют иммунитет, однако он не разделяет мнение некоторых коллег о "живой вакцине", поскольку вероятность серьезно пострадать все равно существует.

Он рассказал, что сейчас ученые пытаются искусственно создать неопасный вариант коронавируса, который формировал бы иммунитет, но точно не приводил бы к тяжелой форме заболевания. Однако создание таких "вакцин" стоит дороже, да и отличается повышенной сложностью и опасностью, пояснил Гущин.