За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек

Лидером по числу заражений стала Москва. В столице известно о 4635 инфицированных. Второе место у Санкт-Петербурга – 1512. Третью строчку заняло Подмосковье. Как сообщает телеканал "360", здесь ковидом заболели 855 человек.
RT пишет, что за минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 783 россиянина. Всего за время пандемии вирус стал смертельным для 317 687 заболевших.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что людям придется приспособится к QR-кодами и сертификатам о вакцинации. По его мнению, подобные меры продиктованы временем. Он сравнил сертификаты о прививке с паспортами, которыми раньше практически не пользовались.
Специалисты уверены, что ковид с нами надолго – пандемия не отступит еще несколько лет. При этом вирус постоянно мутирует, порождая новые штаммы. Сейчас по миру "гуляет" омикрон, который значительно более заразный, чем предыдущие вариации COVID-19.
Также ученые считают, что даже после выздоровления от ковида у пациентов высок риск развития сопутствующих заболеваний. Американские ученые из Лос-Анджелесского Института кардиологии установили, что антитела к COVID-19, вырабатываемые организмами, способны атаковать здоровые клетки и ткани тела.