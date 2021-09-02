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Коронавирус
Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Почти 19 тысяч человек заболели ковидом в России за сутки

Опубликована официальная статистика по новым случаям коронавируса в стране.
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За минувшие сутки в официальную статистику было внесено 18 985 записей о выявлении новых случаев коронавируса в России. При этом, как сообщает оперативный штаб, за те же 24 часа выздороветь успели почти столько же пациентов – 18 669 человек. Сообщается о 798 летальных случаях, пишет RT.

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На первое место антирейтинга российских регионов, в которых болезнь выявляют чаще всего, вернулась Москва. Столичный власти сообщают о 1864 заболевших. Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где выявили 1330 больных ковидом. Московская область внесла данные о 614 новых случаях коронавируса, сообщает "Общественная служба новостей".

Таким образом, ко 2 сентября 2021 года в официальной статистике по коронавирусу в России содержатся данные о 6 956 318 случаях заражения. Число выздоровевших пациентов, тем временем, оценивается в 6 218 048. Сообщается о 184 812 летальных случаях, зарегистрированных за все время наблюдений.

В России, как и во всем мире, продолжается кампания по вакцинации населения. Одновременно с этим действуют и другие ограничения. Например, масочный режим, который, как отмечают эксперты, может остаться с людьми еще надолго: Роспотребнадзор прогнозирует новую вспышку заболеваемости уже этой осенью, передаёт Ura.ru.

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Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Автор: 2 сентября 2021, 11:56 Источник: Оперативный штаб Москвы ✓ Надежный источник
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