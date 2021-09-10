Собянин рассказал, как и почему вводятся меры по COVID-19

На встрече с жителями Москвы Сергей Собянин рассказал, как принимаются решения о вводе и отмене санитарных ограничений в условиях коронавируса.

Вот уже полтора года столичным властям в условиях пандемии коронавируса приходится круглосуточно и ежечасно контролировать ситуацию в городе. Мэрии удается своевременно вводить ограничения и смягчать их. Как только становится возможным сделать жизнь москвичей комфортнее, власти делают это.

Мэр Москвы Сергей Собянин регулярно проводит встречи с жителями, недавно он рассказал им о логике введения и отмены ограничений из-за пандемии коронавируса. "Нас постоянно обвиняют в том, что в угоду политике отменяем что-то или вводим какие-то меры", – подчеркнул градоначальник.

Меж тем, главным фактором при принятии решений является, конечно, график заболеваемости COVID-19. Властям приходится вводить санитарные ограничения, когда происходит рост числа заразившихся, в ином случаем лишние меры защиты отменяются. И здесь уже не до критики.

Понятно, что гражданам могут не нравиться ограничения или, наоборот, их отсутствие, но если оперативно не реагировать на изменение ситуации, последствия могут быть удручающими. Если не бороться с инфекцией, то она может парализовать работу бизнеса и всех городских систем, в том числе, здравоохранения – поликлиники и больницы перестанут справляться с потоком заболевших.

Собянин во время встречи показал москвичам графики заболеваемости в разные периоды времени и подробно объяснил, как столичные власти действовали в каждом конкретном случае. Например, весной прошлого кода, когда коронавирус только пришел в Москву, главной задачей было не допустить перегрузки клиник, чтобы не повторять печальный опыт многих европейских городов.

Конечно, из-за санитарных ограничений начала страдать экономика, но при первой же возможности запреты были смягчены. Мэрии удалось найти баланс между спасением экономики и защитой здоровья москвичей. Однако, сильным ударом для города оказался новый, более агрессивный и заразный штамм "дельта".

Чтобы минимизировать негативные последствия, в Москве пришлось ввести обязательную вакцинацию для тех, кто чаще всего контактирует с людьми, – работников сферы обслуживания, торговли, здравоохранения и образования. Спасти ситуацию удалось и благодаря введению QR-кодов.

Сегодня власти Москвы уже научились прогнозировать всплески коронавируса. Городская система здравоохранения находится наготове на тот случай, если придется разворачивать дополнительные койки. Даже когда в столице фиксируются пиковые значения заболеваемости, каждый москвич может получить необходимую медицинскую помощь.